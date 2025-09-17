Si estás muy al pendiente de redes sociales seguro el nombre de Paulo Chavira te resonará, se trata de un influencer que es conocido por apostar grandes cantidades en eventos deportivos como lo hizo con el Canelo.

El pasado sábado 13 de septiembre el Canelo se enfrentó en Las Vegas a Terence Crawford, pelea que terminó perdiendo por decisión unánime y a su vez provocó que Paulo perdiera 2 millones de pesos en su apuesta.

El influencer estaba seguro que el boxeador mexicanp se llevaría el combate por ello no dudó en meterle una exorbitante apuesta y hoy vuelve a ser noticia por otra mala noticia, fue estafado en redes sociales.

¡Ahora lo estafaron! Le robaron miles de pesos a Paulo Chavira tras perder 2 millones en apuesta al Canelo

Paulo Chavira, el influencer que perdió 2 millones por apostarle al Canelo en su pelea del fin de semana ante Crawford, fue estafado por un usuario en la red social de X.

A través de esta red social, un usuario le escribió a Paulo para pedirle ayuda en forma de donación económica para un refugio de perritos que necesitaba el dinero para poder subsistir.

Aprovechándose del noble corazón del influencer, el usuario le hizo llegar una cuenta de banco para la transferencia a lo que Chavira le depositó la cantidad de 4 mil pesos con el siguiente mensaje: “A los Gua guas lo que necesiten”.

A los Gua guas lo que necesiten https://t.co/Mn4VlPiB9e pic.twitter.com/z7eQoT1dfw — PauloDybola (@PauloChavira) September 15, 2025

Paulo etiquetó en dicho tuit al usuario que lo contactó para pedirle ayuda y horas más tarde la cuenta desapareció, por lo que todos se percataron que se trató de una estafa, a lo que él también tipster reaccionó con el siguiente mensaje: “Rata hdp”.

Paulo Chavira se olvida de la apuesta que perdió por el Canelo y ahora hará noble gesto

Tras perder 2 millones de pesos por una apuesta a favor del Canelo, el influencer Paulo Chavira se encontró con el empresario Elías Ayub, quien le aconsejó dejar de aportar y mejor con su dinero apoyar a un banco de alimentos.

A lo que Chavira aceptó la propuesta de Elías y le dijo que ponía la cantidad de 100 mil pesos: “Si pones cien, yo pongo cien, pero va” le dijo el director de América Móvil.