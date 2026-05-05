Chicharito regresará a las canchas después del Mundial 2026 y ya reveló la fecha en la que se anunciará a su nuevo club.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Chicharito compartió cuándo se podrá conocer el equipo donde regresará a los campos de futbol, luego de salir de Chivas en noviembre de 2025 tras una mala temporada.

¿Cuál será el próximo equipo de Chicharito?

Chicharito, quien jugó por última vez en Chivas, respondió un comentario en el que señaló que aún no podía decir cuál era el club, pero sí la fecha en la que se anunciará su regreso.

“No les puedo decir todavía, pero como en junio o julio ya lo sabrán”, dijo el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana.

Con ello, se desconoce si Chicharito volverá a jugar en la Liga MX, MLS o si partirá de regreso al futbol europeo donde militó en equipos como el West Ham, Manchester United, Real Madrid, entre otros.

Chicharito revela cuándo anunciará su nuevo club. (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

Chicharito no jugará en el Atlante

Asimismo, Chicharito desmintió el rumor de que jugaría para el Atlante a partir del Apertura 2026 de la Liga MX.

“Todo eso es falso y no tengo idea de por qué surgió el rumor. No ha habido acercamientos, yo no sé nada y no sé por qué se hizo tanto ruido con eso”, confirmó Chicharito en sus redes sociales.

Cabe mencionar que para el Mundial 2026, el exjugador del Manchester United y Real Madrid será parte del equipo de Fox Deportes para Estados Unidos.