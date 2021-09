Una nueva mala noticia para Ricardo Peláez, pues además de la crisis que vive Chivas, ahora fue acusado de influir en designaciones arbitrales cuando era directivo del América.

Así lo reveló el exárbitro Roberto García Orozco en una entrevista informal con Azteca Deportes, donde reveló que Ricardo Peláez logró que no le arbitrara al cuadro azulcrema.

García Orozco señaló que tuvo dos partidos complicados del América, ante Pachuca (Clausura 2015) y una semifinal vs Rayados (Clausura 2016).

Roberto García Orozco reveló que después de dichos partidos, estuvo un buen rato sin arbitrar un partido del América, lo cual consideró como “normal”.

Sin embargo, cuando por fin le tocó un América vs León, de repente le hablaron para decir que al final no arbitraría ese partido debido a una llamada telefónica que hizo Ricardo Peláez.

“Pasó el tiempo, dejé de arbitarle al América, normal, y me designan a un León contra América; de repente me hablan y me dicen ‘no vas, estamos viendo situaciones del VAR y vamos a poner a otro árbitro’. Después pido una explicación y me dicen ‘es que hablaron por teléfono’; era (Ricardo) Peláez. Levantan el teléfono y estás fuera”

Ricardo Peláez