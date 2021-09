México.- Ricardo Peláez prácticamente descartó el regreso de Matías Almeyda a la dirección técnica del Club Deportivo Guadalajara (Chivas).

En conferencia de prensa, Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas , aseguró que en estos momentos no están pensando en contratar como DT a Matías Almeyda.

Y es que como dijo el director deportivo de las Chivas , el DT argentino tiene contrato vigente con el San José Earthquakes de la MLS.

Por ende, Ricardo Peláez dijo que no están negociando con Matías Almeyda, pues por respeto al San Jose Earthquakes no pueden tentarlo.

Vale decir que el Club Deportivo Guadalajara despidió a Víctor Manuel Vucetich este domingo 19 de septiembre .

Cabe señalar que en la misma conferencia de prensa, Ricardo Peláez confirmó que Michel Leaño dirigirá al Club Deportivo Guadalajara de manera interina .

De modo que Michel Leaño será el encargado de estar en el banquillo de las Chivas durante el Clásico Nacional ante Club América.

Asimismo, Ricardo Peláez hizo énfasis en distintas ocasiones en que el citado entrenador estará sólo como interino .

Aunque eso sí, el director deportivo de las Chivas prefirió no dar una fecha para la llegada del nuevo DT.

“No puedo decir fechas, porque no se cuánto me vaya a llevar de tiempo las entrevistas, repito, Michel Leaño llega como interino, y vamos a revisar los perfiles para tomar la mejor decisión”

Aunado a ello, Ricardo Peláez señaló que el Club Deportivo Guadalajara se encuentra buscando un DT joven , con ideas frescas y que pueda potenciar la calidad del plantel.

El DT que más encaja en ese perfil es Jaime Lozano, quien ha sido vinculado con las Chivas desde hace semanas.

“Buscaremos un DT más joven que no necesariamente tenga muchos títulos, con dos características principales: potenciar a los jóvenes y que su forma de juego apueste más por la dinámica, velocidad y explosividad (…) Tal vez por joven no me refiero tanto a edad, pero sí alguien con ideas frescas que pueda potenciar a todos nuestros jóvenes”

Ricardo Peláez