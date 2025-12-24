El pasado domingo 21 de diciembre los Pittsburgh Steelers visitaron a los Detroit Lions como parte de la actividad de la Semana 16 de la NFL, choque que se vio envuelto por un escándalo que involucra a DK Metcalf.

El receptor estrella de los Pittsburgh Steelers fue captado por las cámaras de televisión golpeando a un aficionado en pleno juego ante Detroit Lions, situación que le podría traer graves consecuencias a su carrera.

En el podcast Nightcap, un exjugador de la NFL aseguró que el atleta reaccionó de esa manera tras haber recibido supuestos insultos racistas pero ni el equipo ni el jugador han dado una postura oficial.

45 millones de dólares por pegarle a un fan: La terrible consecuencia para DK Metcalf

DK Metcalf enfrentaría una dura sanción en la NFL luego de haber golpeado a un aficionado local en la jornada dominical entre Detroit Lions vs Pittsburgh Steelers, que va desde una suspensión hasta una fuerte multa económica.

Los Pittsburgh Steelers no podrán contar con DK Metcalf en el cierre de la fase regular de la temporada, luego de que el receptor recibiera una sanción de dos juegos de suspensión por la agresión a un fan.

Esta suspensión también le traería afectaciones económicas ya que verá anulados 45 millones de dólares de garantías futuras que incluía su contrato, además de los 25 millones que estaban totalmente garantizados para el 2026.

¿Cómo ocurrió la agresión de DK Metcalf hacia un fan de Detroit Lions?

El altercado de DK Metcalf con el fan de Detroit Lions ocurrió durante el segundo cuarto del partido, las tomas muestran que el receptor estaba conversando con el afectado quien se inclinaba sobre la barandilla, cuando de repente lo golpeó.

Hasta el momento, ni la liga ni la franquicia han emitido declaraciones oficiales al respecto, sin embargo, el aficionado aseguró que la agresión sucedió debido a que llamó a Metcalf por su nombre real.

Por otra parte, el exjugador Chad “Ochocinco” Johnson contó en el podcast Nightcap que el fan le lanzó comentarios racistas: “Hablé con él, obviamente no voy a condonar tocar o golpear a un fan, pero le lanzó insultos raciales, le dijo la palabra con n y llamó a su mamá zorra”.