Mark Zuckerberg presentó las nuevas Meta Ray-Ban Display, que son el siguiente paso en sus lentes inteligentes, ahora potenciados con inteligencia artificial.

Además las nuevas Meta Ray-Ban Display de Mark Zuckerberg cuentan con un aditamento extra para controlarlas de mejor manera.

Meta Ray-Ban Display (Meta)

Mejoras de las Meta Ray-Ban Display de Mark Zuckerberg

De acuerdo con la información oficial las nuevas Meta Ray-Ban Display de Mark Zuckerberg, incorporarán una pequeña pantalla en uno de sus lentes, siendo este su principal atractivo.

Dicha pantalla de las Meta Ray-Ban Display de Mark Zuckerberg es de 600x600 px y 5 mil nits, para poder verla en exteriores y con luz natural sin problemas.

Esta pantalla proyecta toda clase de información como mapas, noticias e incluso permite hacer videollamadas en tiempo real.

Además con la integración de inteligencia artificial, se muestran subtítulos y traducción simultanea, tanto de productos de entretenimiento, en conversaciones cotidianas.

Por otro lado la pulsera que viene con los lentes usa la tecnología EMG (Electromiografía), con la cual los gestos e impulsos de los músculos sirven para controlar la pantalla.

Con una serie de gestos se pueden controlar todos los datos que vemos en la pantalla de los lentes; lo mejor es que no tienes que hacer ademanes al aire.

Con solo unos movimientos sutiles puedes acceder a la pantalla de los lentes, incluso puedes tener las manos pegadas al cuerpo y se registrarán los movimientos.

Finalmente mencionamos que los lentes tienen una batería que puede durar entre 6 a 24 horas, mientras la pulsera tiene una autonomía promedio de 18 horas.

Precio de las Meta Ray-Ban Display de Mark Zuckerberg

El precio de las Meta Ray-Ban Display de Mark Zuckerberg será de 799 dólares, que son unos 14,700 pesos al tipo de cambio actual.

Las Meta Ray-Ban Display de Mark Zuckerberg se venderán a partir del 30 de septiembre en Estados Unidos, llegando a algunos mercados de Europa en 2026.

De momento no está contemplado que los lentes inteligentes se puedan comprar en México; no obstante se espera su disponibilidad posteriormente.

Ya que los anteriores modelos de los lentes inteligentes de Meta sí se pueden adquirir en nuestro país.