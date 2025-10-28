El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó lo que se ha denominado como una nueva “asociación estratégica” para impulsar energía nuclear.

Estas iniciativas ya han sido presentadas en empresas como Google y Microsoft para satisfacer la demanda energética que se relaciona con el uso de las IA.

Donald Trump busca ganar la carrera global de la IA

El acuerdo nuclear de Donald Trump fue firmado por 80 millones de dólares en nuevos reactores para Estados Unidos.

En mayo de este año el mandatario estadounidense ya había firmado una ordene ejecutiva en la que se estipulaba la construcción de 10 reactores nucleares, mismos que deberían estar listos para el 2030.

Inteligencia artificial (Tara Winstead / Pexels)

Fue por medio de un comunicado de prensa que la empresa Brookfield Asset Management habló del sueño de Donald Trump por tomar ventaja y que Estados Unidos esté al frente de esta tecnología.

“Ayudará a materializar la gran visión del presidente Trump de revitalizar plenamente a Estados Unidos y ganar la carrera global de la IA”, anunciaba a su vez un portavoz de la compañía.

Por si fuera poco la iniciativa promete que la carrera de la IA, sumada al impulso de la energía nuclear, tengan como resultado un aumento económico considerable.

Por lo que se crearán, por lo menos, más de 100 mil puestos de trabajo en construcción.