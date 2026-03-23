Meta confirmó el cierre definitivo de su proyecto de Metaverso, impulsado por Mark Zuckerberg, tras considerarlo un fracaso pese a la inversión de más de 80 mil millones de dólares desde 2021.

La compañía anunció que el acceso a Horizon Worlds finalizará el 31 de marzo de 2026 y que la eliminación total ocurrirá el 15 de junio de 2026.

El proyecto, que buscaba revolucionar la interacción digital mediante mundos inmersivos de realidad virtual, enfrentó críticas por gráficos deficientes, altos costos de hardware y baja adopción global.

Meta cierra tras inversión de 80 mil millones de dólares

Se ha revelado que para el próximo 15 de junio, se eliminará totalmente el Metaverso, el cual fue creado por Mark Zuckerberg y este terminó siendo todo un fracaso.

Pues se reveló que los usuarios ya no podrían acceder a los mundos inmersivos de Horizon Worlds mediante gafas de realidad virtual (RV), aunque Meta rectificó parcialmente este anuncio, indicando que seguiría siendo compatible con algunas aplicaciones de VR, pero que no añadirá ninguna nueva.

Avatares del Metaverso no lucen como prometió Mark Zuckerberg (Imágenes tomadas de video - Facebook)

Este cierre del Metaverso llega después de que Zuckerberg invertierá 80 mil millones de dólares (14 mil millones 215 mil 878 millones 800 mil 017.77 pesos) desde el 2021, un fracaso confirmado por anuncios oficiales de la empresa en marzo de 2026.

Y es que este cierre del Metaverso de Zuckerberg, llega tras el fin del soporte VR para Horizon Worlds a partir del 15 junio de 2026, y anteriormente, Meta ya había despedido al 10% de su personal de desarrollo de metaversos.

Sin embargo, el fracaso del Metaverso y por el cual ahora Zuckerberg anuncia su cierre, se atribuye a gráficos deficientes, costos altos de hardware y baja adopción.