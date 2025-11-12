Michael Burry es un inversor experto en Economía, originario de California, Estados Unidos, siendo quien predijo la crisis de 2008.

Actualmente acusa a las empresas tecnológicas de cometer fraude con el desarrollo de la IA, debido a las inversiones que generan.

Pero, ¿quién es Michael Burry? Esto sabemos acerca del inversor estadounidense, reconocido por sus habilidades en el análisis del mercado.

¿Quién es Michael Burry?

Michael Burry es un reconocido analista financiero, señalado por ser uno de los primeros en predecir la crisis financiera del año 2008.

Incluso cuenta con una película basada en su historia, llamada “La gran apuesta”.

¿Qué edad tiene Michael Burry?

Michael Burry nació el 19 de junio de 1971, por lo que actualmente tiene 54 años años de edad.

¿Quién es la esposa de Michael Burry?

Michael Burry se encuentra casado con Cassandra Burry, a quien conoció a través de la plataforma de citas Match.com.

¿Qué signo zodiacal es Michael Burry?

Michael Burry nació un 19 de junio, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Michael Burry?

Michael Burry tiene dos hijos, ambos mayores de edad en la actualidad.

¿Qué estudió Michael Burry?

Michael Burry cuenta con la carrera de Medicina, en donde se especializó en Neurología y Patología.

Además, también cuenta con estudios en Economía, desarrollándose como analista financiero.

¿En qué ha trabajado Michael Burry?

Michael Burry fue el CEO del Fondo Scion Capital LLC, el cual fundó en el año 2000 y cerró en 2008 por la crisis financiera.

Desde ese momento se dedicó a las inversiones personales, desempeñándose como asesor financiero, instando a las personas a realizar inversiones inteligentes para el futuro.

Michael Burry acusa a empresas tecnológicas de cometer fraude tras el desarrollo de la IA

A través de su cuenta de X, Michael Burry se lanzó en contra de empresas tecnológicas, acusándolas de cometer fraude tras el desarrollo de la IA.

Según señaló, los proveedores de infraestructura de nube para la inteligencia artificial están restando importancia a los gastos generados por esta nueva tecnología, al asegurar que los chips destinados para ello tendrán una vida útil más larga de lo esperado.

Así, Michael Burry señaló el mercado “se infla” artificialmente, lo que llamó “el nuevo fraude moderno” de las empresas tecnológicas.

Michael Burry manifestó que esto daña las inversiones de las personas, al engañarlas con un rentabilidad más larga de lo que en verdad podrían esperar.

Esto debido a los gastos a futuro podrían resultar mas amplios de lo que recuperarían en ganancias reales.