Ignacio Gómez Villaseñor, periodista especializado en tecnología, denunció la vulnerabilidad de los datos de los clientes de Telcel tras el inicio del registro en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ordenado por el Gobierno de México para combatir la extorsión.

“Un solo día después… y ya hay una mega exposición de datos… nos obligaron a dar nuestros datos para combatir el crimen pero en 24 horas le acaban de regalar al crimen organizado la herramienta perfecta para atacarnos” Ignacio Gómez Villaseñor. Periodista especializado en tecnología

Y es que Ignacio Gómez Villaseñor explicó que en el registro en el portal de Telcel se dejaba al descubierto la identidad, datos como CURP, RFC y correo electrónico de miles de usuarios.

Riesgo de usuarios de Telcel durante registro de su celular; piden sanciones

El periodista explicó que el riesgo es que los ciberdelincuentes podrían usar las bases de datos de Telcel y automatizar la extracción masiva de información, pues el portal no había implementado la introducción de contraseñas ni códigos de verificación.

Ignacio Gómez Villaseñor denunció que ello ocurre debido a que fue apresurado el anuncio del registro obligatorio sin tomar el tiempo necesario para que los actores del proceso, incluidos iniciativa privada y sociedad estuvieran preparados: “se les advirtió del riesgo… y no quisieron escuchar”, reclamó.

Por ello pidió las sanciones contra Telcel por no proteger los datos de particulares.

“La Secretaría de Buen Gobierno, ante la destrucción del INAI, debe abrir una investigación… y sancionar a Telcel por incumplir la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares”

Telcel asegura que corrigió ante exposición de datos en registro de celulares

Por su parte Telcel respondió que tiene medidas de seguridad adicionales tras la denuncia de haber expuesto datos de los usuarios.

Las medidas de seguridad adicionales buscan lograr que “tus datos están seguros”.

También señaló que cada usuario recibe un código único por SMS para acceder a su información y realizar la vinculación en línea.