Usuarios reportan fallas en los servicios de Telmex y Telcel ante la tormenta solar, la cual se presume es la más fuerte en dos décadas.

Telcel y Telmex tienen fallas por tormenta solar

En redes sociales, los usuarios reportaron fallas y problemas de conexión en los servicios de Telcel y Telmex ante la tormenta solar actual, la tormenta solar actual la cual, de acuerdo a un panel de SpaceWeatherLive, muestra un índice Kp hasta 8 y velocidades de viento solar superiores a 900 km/s.

Índices de la tormenta solar geomagnética (Especial )

Esta intensidad de la tormenta solar que ha provocado fallos en los servicios de Telcel y Telmex, ha hecho que se clasifique en la categoría G4, es decir severa por la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, por sus siglas en inglés).

Los reportes también indican que esta tormenta geomagnética solar es la más fuerte en más de dos décadas, con potencial para auroras visibles en latitudes sureñas como México.

Aunque también puede haber disrupciones en redes eléctricas, GPS y satélites -como en Telcel y Telmex-, según alertas globales que han sido emitidas hoy 20 de enero del 2026.

Y según los registros, la tormenta solar geomagnética ocurrió entre las 02:30 y 10:00 am, hora de México, coincidiendo con la alza de reportes ante la falla de los servicios de Telcel y Telmex.

Reportan problemas de red en Telmex y Telcel durante la tormenta solar (Downdetector)