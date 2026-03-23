Durante el lunes 23 de marzo, usuarios de Telcel reportaron fallas en el servicio, dejándolos sin telefonía móvil y banda ancha.

La falla de Telcel se registró después de las 2 de la tarde y dejó sin servicio a varios usuarios.

Telcel dejó a miles sin servicio móvil este lunes 23 de marzo

Según la aplicación Downdetector, Telcel dejó sin servicio a varios de sus usuarios a partir de las 2:08 p.m.

Hasta el momento, la compañía no ha revelado el motivo de la caída o si ya se trabaja en restablecerse.

Sin embargo, a partir de las 3 de la tarde, los reportes de fallas empezaron a disminuir .

Telcel niega filtración de datos en registro de líneas celulares (Telcel)

Reportes de usuarios en redes sociales señalan que han tenido problemas desde el viernes 20 de marzo con intermitencia en la señal y la banda ancha.

Las fallas de Telcel se registran en los siguientes estados:

CDMX

Guadalajara

Querétaro

Monterrey

Tijuana

Nuevo Laredo

El servicio de Telcel se ha interrumpido principalmente en señal móvil, siguiendo por internet móvil y llamadas de voz en un 3%.



