Durante el lunes 23 de marzo, usuarios de Telcel reportaron fallas en el servicio, dejándolos sin telefonía móvil y banda ancha.
La falla de Telcel se registró después de las 2 de la tarde y dejó sin servicio a varios usuarios.
Telcel dejó a miles sin servicio móvil este lunes 23 de marzo
Según la aplicación Downdetector, Telcel dejó sin servicio a varios de sus usuarios a partir de las 2:08 p.m.
Hasta el momento, la compañía no ha revelado el motivo de la caída o si ya se trabaja en restablecerse.
Sin embargo, a partir de las 3 de la tarde, los reportes de fallas empezaron a disminuir.
Reportes de usuarios en redes sociales señalan que han tenido problemas desde el viernes 20 de marzo con intermitencia en la señal y la banda ancha.
Las fallas de Telcel se registran en los siguientes estados:
- CDMX
- Guadalajara
- Querétaro
- Monterrey
- Tijuana
- Nuevo Laredo
El servicio de Telcel se ha interrumpido principalmente en señal móvil, siguiendo por internet móvil y llamadas de voz en un 3%.