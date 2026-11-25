Rockstar Games y Take-Two Interactive cerraron el servidor de Discord, “Project Leonida”, con más de 179 mil miembros, el cual usaba usaba IA para adaptar GTA 6 a PC.

Junto con el servidor también desapareció el repositorio de GitHub con más de 34,000 estrellas donde se presentaban los avances del port de Grand Theft Auto VI para computadoras.

Horas antes del anuncio del cierre, CyberLeek había liberado el ejecutable que se requería para arrancar el videojuego.

Por el momento, ni Rockstar Games ni Take-Two Interactive han lanzado un comunicado al respecto. Sin embargo, desde antes del estreno de GTA 6 han perseguido filtraciones.

GTA VI (Rockstar)

Rockstar cierra servidor de Discord que buscaba adaptar GTA 6 a PC

NotRexed, creador del Discord para adaptar una versión no autorizada de GTA 6 a PC, aseguró que Rockstar Games bajó su servidor.

Ante tal situación, NotRexed, quien aparentemente tiene 15 años, anunció su retiro del proyecto en la red social X.

De acuerdo con versiones que circulan en Reddit, el port de GTA 6 para PC estaba casi completo, ya que para generarlo se usó la inteligencia artificial.

El llamado “Project Leonida” había sido desarrollado presuntamente a partir de una versión filtrada de Xbox Series X/S.

Se basaba en la recompilación estática de código, que permite traducirlo de un juego de consola para que se ejecute en una PC.

Además del “Project Leonida” hay otros proyectos como Victory que buscan crear GTA 6 para PC, aunque muchos expertos señalan a los jugadores evitar descargas que circulan en la red porque pueden contener software malicioso.

Habrá que esperar a que salga de forma oficial Grand Theft Auto VI; sin embargo, Rockstar Games no ha dado detalles de cuándo llegará.