La posibilidad de que GTA 6 siga creciendo después de su lanzamiento ha vuelto a generar conversación entre los seguidores de la franquicia, luego de reportes de su posible expansión “mundial” a lo largo de los años.

Supuestamente, el plan es que en algún momento, GTA 6 pudiera ser un juego cuyo mapa abarcara todo el mundo, con diferentes ciudades, países e incluso continentes donde el jugador pudiera seguir su aventura.

GTA 6, videojuego (Especial)

GTA 6 ya había sido pensado para expandirse

Según reportes de varios medios, GTA 6 podría ser el último de la franquicia, pues la intención de la desarrolladora sería expandir el mapa hasta que abarque todo el mundo.

Supuestamente, Rockstar ha pensado en GTA 6 como una obra evolutiva, que no se mantendrá estancada tal y como la conocemos actualmente.

Algo que ya se había dicho en 2022, cuando se pensó que GTA 6 incluyera diversos escenarios con zonas inspiradas no solo en Estados Unidos, también en América Latina.

Sin embargo, las intenciones resultaron demasiado ambiciosas para GTA 6, la compañía terminó reduciendo su alcance para concentrarse en Vice City y sus alrededores, de acuerdo con Jason Schreier de Bloomberg.

Aunque en declaraciones recientes tras el lanzamiento del juego, Stephen Donkin, vicepresidente de diseño de Rockstar, explicó que el mapa fue construido pensando en el largo plazo.

GTA 6 (Especial)

La expansión de GTA 6 podría venir en el nuevo GTA Online

Hay que señalar que a pesar de los reportes que indican que GTA 6 sería el último de la saga y que tendremos un mapa mundial; Rockstar no ha confirmado nada, por lo que todo queda en meras especulaciones.

Lo único que se podría señalar como una expansión de GTA 6 es cuando se dé el lanzamiento de la nueva versión de GTA Online, el modo multijugador que tuvo una expansión real en la entrega pasada.

Aunque no se sabe cuándo será que se libere ese modo ni el alcance del mismo, solo queda esperar a un comunicado oficial de la desarrolladora.

Así que fuera de esta posibilidad, de momento hay que tomar toda la información del futuro de GTA 6 con pinzas.