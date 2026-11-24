La tarde de este 24 de noviembre 2026, TikTok presenta fallas. Usuarios reportan problemas en la app, uso del feed, mensajes y al iniciar sesión.
De acuerdo con la plataforma Downdetector, las incidencias con TikTok comenzaron a aumentar desde la 1:00 p.m.
Reportes indican que la caída de la plataforma de videos cortos es a nivel global, afectando a varios países incluido México.
Hasta el momento, TikTok no ha emitido algún pronunciamiento sobre sus intermitencias.
Reportan caída de TikTok hoy 24 de noviembre
Vía redes sociales, usuarios han reportado que TikTok no funciona hoy.
Según con el testimonio de algunos cibernautas, los videos no les cargan, además de que no pueden iniciar sesión en su cuenta y el feed no se actualiza.
En México, los estados donde más se han registrado reportes por la caída de TikTok:
- CDMX
- Estado de México
- Guadalajara
- Yucatán
- Chiapas
- Guanajuato
- Nuevo León
- Zacatecas
- Puebla
- San Luis Potosí
- Coahuila
- Baja California
Los problemas en TikTok han generado caos entre los usuarios que consumen de forma habitual la plataforma y están a la expectativa de que se solucione.
Algunos de inmediato han acudido a otras redes sociales como X (anteriormente Twitter) para confirmar que se trata de un fallo generalizado y no solo de su dispositivo móvil.
Otro sector se ha tomado las cosas con humor y hasta publicó algunos memes en redes para reírse un poco de la situación ahora que no pueden usar TikTok.