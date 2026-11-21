IShowSpeed protagonizó una de las transmisiones más comentadas del mundo de los videojuegos al completar la historia principal de GTA 6 tras un maratón de más de 52 horas consecutivas frente a la pantalla.

El popular creador de contenido decidió enfocarse exclusivamente en la campaña principal de GTA 6 para avanzar lo más rápido posible y convertirse en uno de los primeros streamers en llegar al desenlace del esperado título.

La experiencia no solo estuvo marcada por el desgaste físico y mental del reto, sino también por la intensa reacción que le provocó el final de la historia de GTA VI.

IShowSpeed logra terminar GTA 6 luego de 52 horas sin dormir

IShowSpeed inició un maratón de GTA 6 de 52 horas seguidas sin dormir, solo parando para comer algo e ir al baño, esto con el fin de completar toda la historia del juego.

El mismo IShowSpeed explicó que dedicó estos días continuos al videojuego sin descanso a GTA 6, buscando vivir la experiencia de manera plena; aunque haya sido en una maratón y tratando de acabar lo más pronto posible.

Señalando que solo se dedicó a la campaña principal, dejando de lado la exploración de gran parte del mapa, muchas de las misiones secundarias, así como de los minijuegos tradicionales de la franquicia.

IShowSpeed completa GTA 6 (Especial)

Al terminar, el streamer declaró que que había acumulado mucho cansancio físico y mental debido al desafío que habría supuesto terminar el título sin parar, salvo para lo esencial.

Incluso señaló que a pesar de lograr este reto, no lograba dimensionar del todo el haber completado un título de esta magnitud en tan poco tiempo, además de ser uno de los primeros en ver el final.

El final de GTA 6 deja destrozado a IShowSpeed

Otra cosa que destacó del maratón de 52 horas de IShowSpeed en GTA 6 fue el final del juego, pues este terminó por destrozar al streamer debido al impacto que causó en él la historia.

Hay que señalar que a partir de aquí daremos SPOILERS de GTA 6, por lo que si no loe has jugado, es recomendable dejar de leer.

Resulta que al final de GTA 6, los protagonistas, Jason y Lucía, son abatidos por la policía; algo que IShowSpeed no esperaba, pues él quería que tuvieran un mejor desenlace.

Esto en parte por el esfuerzo que le supuso terminar el juego, pues no podía creer que todo lo que había compartido con los personajes, acabara con ellos muertos a tiros por las autoridades de Vice City.