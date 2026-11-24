Conforme se acerca el lanzamiento del Galaxy S27 Ultra, han comenzado a circular más filtraciones sobre la cámara que tendrá el dispositivo, generado expectativa entre los usuarios de la marca.

Para su nuevo teléfono inteligente de gama alta, Samsung estaría contemplando realizar algunos cambios en su sistema de cámaras en el Galaxy S27 Ultra y S27 Pro.

Galaxy S27 Ultra tendría cámara principal con sensor de 200 MP y eliminaría el teleobjetivo 3x, según filtraciones

El informante Ice Universe, conocido por sus filtraciones de tecnología, reveló en X que el Galaxy S27 Ultra eliminará el módulo de enfoque automático láser de su cámara.

Se trata de un sensor que Samsung incorporó con el Galaxy S21 Ultra para sus dispositivos de gama alta, y que sirve para ayudar a mejorar el enfoque de la cámara en fotos donde hay poca luz o en imágenes macro.

Galaxy S27 Ultra: las filtraciones sobre su cámara que generan expectativa (@UniverseIce)

Dicha función sería sustituida por una tecnología basada en inteligencia artificial.

Ice Universe también señaló que el Galaxy S27 Ultra le diría adiós a la cámara teleobjetivo 3x.

Samsung compensaría los recortes con una nueva cámara principal ISOCELL HP6 de 200 MP que tomaría imágenes con zoom 2x, 3x y 4x.

Así como una cámara periscópica de 50 MP con sensor y zoom 5x. Además de una cámara ultra gran angular de 120˚ y 50 MP.

Pese a que Samsung no ha confirmado las filtraciones que han surgido, los usuarios están a la expectativa por ver si los cambios no afectarán mucho el rendimiento de la cámara.