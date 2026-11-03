Ya se reveló cuánto pesará Grand Theft Auto VI. Vía redes sociales PlayStation confirmó que los jugadores deberán liberar 212 GB de espacio de almacenamiento.

Además de que anunció la fecha de precarga que tendrá el esperado videojuego de Rockstar Games.

Con ello, se despejan las dudas que había sobre GTA 6 y la memoria que ocupará en las consolas como PlayStation5 y y Xbox Series X|S.

PlayStation confirma Grand Theft Auto VI pesará 212 GB y anuncia fecha de precarga

Grand Theft Auto VI ocupará hasta 212 GB. En caso de que cuentes con una PlayStation 5 estándar deberás desinstalar algunos juegos de tu biblioteca para tener el espacio que se necesita.

El videojuego podrá precargarse desde el martes 10 de noviembre a partir de las 6:00 a.m., tiempo del centro de México.

¿Cuánto pesa Grand Theft Auto VI? PlayStation confirma 212 GB y fecha de precarga (@PlayStation)

Lo que significa que podrás instalar todos los archivos del juego previo a su fecha de lanzamiento oficial programada para el jueves 19 de noviembre 2026.

Con esa función el usuario tiene el beneficio de empezar a disfrutar de Grand Theft Auto VI desde el primer segundo de su liberación, sin tener que esperar a la descarga.

GTA VI (Rockstar)

Esto serían los tiempos de descarga para Grand Theft Auto VI

El tiempo de descarga de Grand Theft Auto VI dependerá de la velocidad de tu conexión a Internet. Según las estimaciones demorarías:

25 Mbps: 25 horas y 40 minutos

50 Mbps: 9 horas y 20 minutos

100 Mbps: 4 horas y 40 minutos

200 Mbps: 2 horas y 20 minutos

300 Mbps: 1 hora y 33 minutos

500 Mbps: 56 minutos

1 Gbps: 30 minutos