Tras la interrupción global que afectó sus servicios durante aproximadamente 24 horas, Microsoft declaró Código Rojo para atender las fallas y reforzar la estabilidad de las plataformas de la compañía.

De acuerdo con la información, la activación del Código Rojo representa un llamado interno para concentrar recursos y esfuerzos en resolver una situación considerada crítica para las operaciones de sus servicios.

Caída global de Microsoft obliga a la compañía a declarar Código Rojo

El pasado 12 y 13 de noviembre, Microsoft sufrió una caída global que afectó herramientas de uso cotidiano y empresarial, entre ellas Exchange Online, Outlook, Microsoft Teams y Copilot.

Microsoft declara Código Rojo tras caída global de 24 horas en sus servicios (Simon Ray / Unsplash)

La caída de Microsoft tuvo repercusiones en todo el mundo, así como en gobierno de Australia, Japón y Estados Unidos, en empresas financieras y aerolíneas, que experimentaron dificultades en sus comunicaciones.

Microsoft atribuyó el incidente a un defecto de escalabilidad de Windows que había pasado inadvertido desde julio y descartó que la interrupción estuviera relacionada con un ciberataque o la inteligencia artificial.

Ante esta situación, Microsoft declaró un Código Rojo para reforzar la atención a situaciones de gravedad y así ofrecer una respuesta prioritaria para atender los problemas y que se repitan las interrupciones.

Como parte de las medidas correctivas, Microsoft estableció cinco líneas de trabajo enfocadas en mejorar la capacidad de sus servidores, distribuir el tráfico por regiones y acelerar los procesos de recuperación.

Con el Código Rojo, Microsoft tiene como principal objetivo que futuras interrupciones globales puedan resolverse en menos de una hora, así como implementar revisiones semanas para evitar la interrupción de servicio.