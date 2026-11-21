La fiebre de GTA 6 está en todos lados, al grado de que Neuralink difundió un video donde muestra a un participante de sus ensayos clínicos jugando utilizando únicamente su implante cerebral.

Ahí podemos ver a la persona que porta el chip de Neuralink en diversos escenarios de GTA 6, que involucran distintas acciones del juego como disparar y manejar distintos vehículos.

¿Cómo es jugar GTA 6 con Neuralink?

De acuerdo con los detalles de Neuralink, no es muy complejo jugar GTA 6 con el implante, simplemente se trata de imaginar que se tiene un control en las manos y que se están presionando los distintos botones.

El video muestra cómo las acciones con Neuralink se pueden desarrollar casi de manera inmediata y fluida; salvo en la parte de combate que no se ve tan ágil, en realidad puede pasar como un jugador promedio que tiene un control en sus manos.

Playing GTA VI with a Neuralink pic.twitter.com/ViFjXK9OSV — Neuralink (@neuralink) November 20, 2026

Al simular que mueve los dedos logra ejecutar acciones como golpear o disparar en GTA 6, mientras que para elevar una aeronave imagina deslizar su mano derecha hacia adelante.

Para conectar el implante con la consola PlayStation 5 se utilizó el software JoypadOS, desarrollado por Robert Dale Smith, el cual traduce las señales neuronales decodificadas a los protocolos estándar de un control DualSense.

El implante era un N1 que incorpora 1.024 electrodos distribuidos en 64 hilos ultra finos insertados en la corteza motora del cerebro

El ensayo de Neuralink con GTA 6 fue todo un éxito

Además de presentar una nueva manera de jugar GTA 6, el punto de este ensayo de Neuralink era probar la tecnología para ver hasta dónde un usuario podría controlar un dispositivo electrónico.

Más si se toma en cuenta que el usuario de GTA 6 con Neuralink es un participante que tiene escasa movilidad en su cuerpo, que requería de un puntero bucal para manejar un iPad antes de que se instalara el chip.

Ahora, tras la prueba de GTA 6, ha señalado que se le abre una ventana al mundo, pues ya no requiere de elementos incómodos para desarrollar esta clase de actividades.

En el marco del estudio clínico PRIME, al menos 26 personas habían recibido el implante N1 a mediados de 2026, acumulando un promedio de 50 horas semanales de uso independiente.

No obstante, Neuralink enfatizó que el dispositivo continúa en fase experimental y no ha sido aprobado por la FDA ni por otras autoridades regulatorias.