El Poco M8 Pro llega como una propuesta sólida dentro de la gama media de los smartphones de Xiaomi, un segmento donde la competencia es feroz y cada detalle puede marcar la diferencia.

Con ese antecedente, el POCO M8 Pro 5G encuentra equilibrio entre potencia y autonomía, con un enfoque claro en ofrecer una experiencia completa para usuarios de todo tipo.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

El diseño del POCO M8 Pro 5G es elegante El POCO M8 Pro 5G tiene un buen rendimiento La batería es de lo más destacado del POCO M8 Pro 5G El POCO M8 Pro 5G da una buena experiencia de uso Las cámaras del POCO M8 Pro 5G son buenas aunque no destacan

El diseño del POCO M8 Pro 5G es elegante

Comencemos hablando de la estructura del equipo, pues el diseño del POCO M8 Pro 5G es elegante, además de contar con una muy buena pantalla.

Se trata de un dispositivo grande, no tan ligero, pero se siente sólido al tacto y con un muy buen acabado, aunque podría ser un poco incómodo para personas con manos pequeñas.

El tamaño se debe en gran parte a su pantalla AMOLED CrystalRes de 6.83 pulgadas que ofrece resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza fluidez en los contenidos audiovisuales.

Con colores intensos y negros profundos, situándose por encima del promedio actual en lo que se refiere a despliegue técnico para contenido multimedia.

POCO M8 Pro 5G (Pablo Isaac Lopez/SDPnoticias)

El POCO M8 Pro 5G tiene un buen rendimiento

Otra cosa que hay que mencionar es que el POCO M8 Pro 5G tiene un buen rendimiento, gracias al uso de componentes, que si bien no son de última generación, son bastante eficaces.

El procesador es un Snapdragon 7s Gen 4, que ofrece un rendimiento muy competente en su configuración de 12 GB de RAM, y almacenamiento de 512 GB, que fue la que probamos.

En la práctica, el teléfono responde con rapidez en multitarea dejando abiertas varias aplicaciones, así como con programas exigentes como YouTube o edición de video para redes sociales, sin olvidar juegos tradicionales como Free Fire.

No alcanza la potencia de uno gama alta —de hecho ni siquiera roza las versiones más básicas de dicho nivel— pero en su rango se defiende con soltura.

Además, la conectividad está bien cubierta con soporte para 5G, WiFi 6 y Bluetooth 5.3, asegurando compatibilidad con las tecnologías actuales.

POCO M8 Pro 5G (Xiaomi)

La batería es de lo más destacado del POCO M8 Pro 5G

Donde el teléfono muestra todo su potencial es en la autonomía, pues la batería es de lo más destacado del POCO M8 Pro 5G, dando varias horas de uso sin requerir carga continua.

Esto gracias a su batería de 6500 mAh, una cifra que supera ampliamente a la mayoría de competidores en la gama media. Esto se traduce en más de un día y medio de autonomía incluso con un uso intensivo de redes sociales, streaming y juegos.

Para quienes buscan un dispositivo que no los obligue a cargarlo constantemente, este es un argumento de peso, pues permite gestionar muy bien su uso en general.

Además, cuenta con carga rápida de 100 W complementa la experiencia; en menos de una hora es posible recuperar la batería completa.

POCO M8 Pro 5G (Xiaomi)

El POCO M8 Pro 5G da una buena experiencia de uso

Hablemos un poco del software del equipo, pues el POCO M8 Pro 5G da una buena experiencia de uso, siendo de acceso fácil para cualquier tipo de usuario.

El equipo ya cuenta con con HyperOS, el nuevo sistema operativo de Xiaomi que reemplaza progresivamente a MIUI; y que de momento ha resultado ser un muy buen desarrollo.

La interfaz es fluida, con mejoras en optimización y consumo energético. Aunque mantiene cierta carga de aplicaciones preinstaladas, la experiencia general es positiva, con opciones de personalización y funciones útiles para el día a día.

La integración con el hardware es eficiente, y la pantalla de 120 Hz se aprovecha plenamente en la navegación. Incluso personas que sufran con los smartphones encontrarán este dispositivo bastante amigable.

POCO M8 Pro 5G (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Las cámaras del POCO M8 Pro 5G son buenas, aunque no destacan

Hay que hablar de los lentes. Las cámaras del POCO M8 Pro 5G son buenas, aunque no destacan, estando dentro del estándar esperado.

La cámara principal de 50 MP ofrece buenos resultados en condiciones de luz favorable, con imágenes nítidas y colores equilibrados; aunque en entornos oscuros puede no ser la más adecuada.

El sensor ultra gran angular de 8 MP cumple su función, aunque con limitaciones en detalle y rango dinámico; cumpliendo solo con lo mínimo para ser un segundo lente principal.

La cámara frontal de 32 MP es adecuada para selfies y videollamadas, pero no destaca frente a rivales que apuestan por sensores más avanzado.

Si no eres alguien que capture mucho fotografías y videos, los lentes cumplen su función de manera cabal; pero si eres de las personas que quieren la mejor toma, quedarás decepcionado.

Foto tomada con el POCO M8 Pro 5G (Pablo Isaac Lopez/SDPnoticias)

¿Vale la pena el POCO M8 Pro 5G?

El POCO M8 Pro 5G es un dispositivo pensado para quienes buscan un smartphone confiable, con buena autonomía y pantalla; sin salirse mucho del promedio establecido.

Además el rendimiento del POCO M8 Pro 5G es más que suficiente para la mayoría de usuarios, lo que lo convierte en una opción atractiva dentro de la gama media.

No es el teléfono ideal para quienes priorizan la fotografía o buscan un hardware más estilizado, pues se trata de un equipo bastante grande; pero quienes valoran la duración de la batería y la experiencia multimedia, encontrarán algo interesante.

En definitiva, el POCO M8 Pro 5G es un equipo equilibrado de Xiaomi que ofrece lo justo en todos sentido, con un enfoque en el usuario promedio; no tanto en personas que han hecho del smartphone su vida, en sentido literal.