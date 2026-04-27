El Nothing Phone 4(a) se posiciona en el segmento de la gama media de los smartphones con un enfoque muy claro; ofrecer un dispositivo con personalidad, capaz de diferenciarse en un mercado saturado.

Sin hacer mucho ruido, el Nothing Phone 4(a) apuesta por una estética futurista que combina minimalismo con un toque retro‑tecnológico que sorprende a propios y extraños.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

El Nothing Phone 4(a) llama la atención por su diseño La pantalla del Nothing Phone 4(a) es otro punto fuerte El rendimiento del Nothing Phone 4(a) puede no ser el esperado por algunos Las cámaras del Nothing Phone 4(a) son competentes La batería del Nothing Phone 4(a) adecuada en general

El Nothing Phone 4(a) llama la atención por su diseño

Lo primero que salta a la vista es que el Nothing Phone 4(a) llama la atención por su diseño, que es muy diferente al del resto de equipos disponibles en el mercado.

Nothing Phone 4(a) (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

El equipo cuenta con una carcasa transparente que deja ver parte de los componentes internos, con más niveles y texturas, lo que le da un aire más sofisticado.

La interfaz Glyph, compuesta por varios miniLEDs, permite configurar notificaciones, alertas de carga o incluso efectos sincronizados con música.

Si bien no son materiales premium, sí es una apariencia bastante llamativa que le da un aspecto original, y que hace que el usuario se diferencie del resto desde el primer momento.

La pantalla del Nothing Phone 4(a) es otro punto fuerte

Ahora bien, la pantalla del Nothing Phone 4(a) es otro punto fuerte, la cual dejará satisfechos a todos aquellos que buscan una buena respuesta y definición.

Se trata de una AMOLED flexible de 6.78 pulgadas con resolución de 1224x2720 píxeles y tasa de refresco adaptativa de 30 a 120 Hz, lo cual nos da una experiencia visual fluida y nítida.

El brillo máximo en HDR alcanza los 4500 nits, lo que asegura una excelente visibilidad en exteriores y una reproducción sostenida de contenidos multimedia.

Si bien en condiciones normales el brillo llega a bajar, esto no compromete ni la calidad de color ni los negros, entregando siempre una buena definición al usuario.

Nothing Phone 4(a) (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

El rendimiento del Nothing Phone 4(a) puede no ser el esperado por algunos

Hablando de cosas más específicas, tenemos que señalar que el rendimiento del Nothing Phone 4(a) puede no ser el esperado por algunos, pues apunta más a un usuario promedio.

El procesador Snapdragon 7s Gen4 nos da una experiencia buena en general gracias a los 12 GB de Ram y 256 GB de almacenamiento, siendo una configuración hasta cierto punto estándar.

Básicamente, funciona bien en cosas “normales” como visualización de video, redes sociales, mensajería y demás; sin embargo, quienes lo quieran para un uso “rudo” en juegos o creación de contenido, se queda corto .

Mientras que sistema operativo Android 16 con Nothing OS 4.1 es suficiente, con una interfaz limpia, con gestos intuitivos y personalización minimalista; dando una buena experiencia de usuario.

Serie Nothing Phone (4a) (Pablo Isaac Lopez/SDPnoticias)

Las cámaras del Nothing Phone 4(a) son competentes

Pasando a los lentes, podemos decir que las cámaras del Nothing Phone 4(a) son competentes; como ya mencionamos, todo pensado para un usuario promedio.

La cámara principal es de 50 MP lo que asegura tomas nítidas y estables. El teleobjetivo de 50 MP cumple su cometido, gracias a contar con un zoom mecánico.

El ultra gran angular de 8 MP es bueno, sin ser nada del otro mundo; mientras que la cámara frontal de 32 MP cumple con selfies detallados.

El zoom digital alcanza hasta 70x, aunque la calidad se degrada notablemente con el acercamiento. En general, las cámaras ofrecen versatilidad y resultados satisfactorios, aunque no compiten con otros exponentes de la misma gama.

Foto tomada con el Nothing Phone 4(a) (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

La batería del Nothing Phone 4(a) es adecuada en general

La batería del Nothing Phone 4(a) es adecuada en general, yendo acorde a lo que ofrece el equipo.

Se trata de una de 5080 mAh, lo que asegura una buena autonomía, capaz de resistir jornadas intensas de uso. En nuestro caso, nos duró entre día y medio a dos días, si necesidad de tener que recargar.

Aún así, la carga rápida de 50W permite recuperar energía en poco tiempo. Menos de una hora puede durar conectado, dependiendo de que tan bajos estén sus recursos.

Si bien no cuenta con carga inalámbrica, no creemos que esto sea una limitante gracias a su gran capacidad energética.

Nothing Phone 4(a) (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

¿Vale la pena el Nothing Phone 4(a)?

El Nothing Phone 4(a) es un dispositivo que apuesta por la diferenciación en un segmento donde la mayoría de opciones parecen clones. Su diseño transparente y la interfaz Glyph lo convierten en un teléfono único.

Mientras que la pantalla AMOLED del Nothing Phone 4(a), cámaras versátiles y batería de gran capacidad aseguran una experiencia sólida; principalmente para usuarios que no busque potencia bruta.

Claro que no es perfecto, pues los materiales son comunes, no cuenta con carga inalámbrica y su rendimiento no alcanza el nivel que usuarios exigentes esperarían.

Aún así, se convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan algo más que un simple smartphone. Un dispositivo que combina funcionalidad con identidad, y que logra destacar en un mercado saturado.