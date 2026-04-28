Junto con el lanzamiento de su nueva gama de smartphones, se dio la llegada de los Nothing Headphone (a), audífonos que a pesar de no estar dentro de la gama premium, no le piden nada a esta.

Los Nothing Headphone (a) buscan ofrecer gran autonomía y un diseño llamativo; además de contar con características que los hacen bastante competentes para todo tipo de usuarios.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Los Nothing Headphone (a) tienen un buen diseño La calidad de sonido de los Nothing Headphone (a) es excelente La cancelación de ruido destaca en los Nothing Headphone (a) La autonomía es la principal característica de los Nothing Headphone (a) Los materiales de los Nothing Headphone (a) podrían decepcionar a algunos

Los Nothing Headphone (a) tienen un buen diseño

Lo primero a mencionar es que los Nothing Headphone (a) tienen un buen diseño, bastante llamativo.

Cuenta con líneas limpias, estética transparente y diversos colores, cumpliendo no solo una función pragmática, también una visual que ayuda a que el usuario sienta una identificación con su equipo.

Además, tienen un peso de 310 gramos, haciéndolos más cómodos para largas sesiones, en gran parte gracias a las almohadillas son suaves, de buen tamaño y se ajustan a todo tipo de cabeza y orejas.

También debemos destacar que opta por botones físicos para volumen, reproducción y llamadas. Esto garantiza precisión y evita errores comunes en controles táctiles; siendo muy fáciles de usar.

Nothing Headphone (a) (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

La calidad de sonido de los Nothing Headphone (a) es excelente

Sin lugar a duda, lo más importante es la experiencia sonora y podemos decir que la calidad de sonido de los Nothing Headphone (a) es excelente, ya sea que los uses para música, videojuegos o contenido de streaming.

Ofrece bajos potentes y definidos, así como medios y agudos que se mantienen claros en todo momento, abarcando todo el espectro sonoro disponible; aunque no negaremos que de vez en cuando se pierde una o dos capas.

Algo que se puede arreglar vinculándolos con la aplicación Nothing X de la marca, donde se puede ajustar la ecualización, e incluso asignar perfiles a géneros musicales o las distintas experiencias multimedia.

Claro que si prefieres mantener la experiencia “pura”, la configuración por defecto es bastante competente.

Nothing Headphone (a) (Nothing)

La cancelación de ruido destaca en los Nothing Headphone (a)

La cancelación de ruido destaca en los Nothing Headphone (a), lo que te da una buena inmersión en todo el contenido que reproduzcas.

Se trata de una cancelación activa de ruido (ANC), que cumple bien en entornos urbanos o durante viajes en transporte público; obviamente esto se maximiza en lugares controlados como oficinas o tu casa.

Notarás que se reducen ruidos constantes como motores o ventiladores, incluso voces y sonidos más penetrantes, aunque esto dependerá del nivel de volumen que tengas en los audífonos.

Ahora que si no quieres desconectarte completamente, cuenta con un modo transparencia que permite escuchar el entorno sin quitarse los audífonos, útil al estar al aire libre.

Nothing Headphone (a) (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

La autonomía es la principal característica de los Nothing Headphone (a)

Sin lugar a duda, la autonomía es la principal característica de los Nothing Headphone (a), contando con varias horas efectivas de uso, sin descargas “fantasma”, como sucede con otros audífonos.

Se nos da hasta 135 horas de reproducción, la cual supera ampliamente el promedio; en tiempo real son más de dos semanas de uso moderado.

Junto con esto, si ves que tus audífonos ya empiezan a quedarse sin energía, cuentan con un sistema de carga rápida que con solo unos minuto se obtienen varias horas de uso.

Además de que al contar con “jack” tradicional, se evita fugas de energía que suelen ocurrir en el formato inalámbrico; aunque esto significa que se pierde movilidad debido al cable.

Nothing Headphone (a) (Nothing)

Los materiales de los Nothing Headphone (a) podrían decepcionar a algunos

En sí, el único problema real de los audífonos es que los materiales de los Nothing Headphone (a) podrían decepcionar a algunos, ya que en su mayoría están hechos de plástico.

Si bien esto asegura un precio competitivo, también dan la impresión de una construcción genérica, a pesar de tener un diseño único, visualmente hablando.

Sin olvidar que esto también obliga al usuario a tener especial cuidado con los audífonos, pues se sabe que el plástico no es muy resistente a un uso rudo, como se le quisiera dar en ciertos contextos.

Si no eres muy quisquilloso con los materiales de tus dispositivos y no buscas algo de corte premium, lo dicho en este apartado no te afectará en lo más mínimo.

Nothing Headphone (a) (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

¿Valen la pena los Nothing Headphone (a)?

Los Nothing Headphone (a) son un producto que cumple con lo que promete; gran autonomía, diseño atractivo y sonido sólido.

Principalmente, los Nothing Headphone (a) son ideales para quienes buscan audífonos llamativos y prácticos para un uso regular en diversos contextos.

No obstante, si lo que se busca es una experiencia más refinada en materiales y cancelación de ruido, se podrían quedar un poco cortos, aunque nada que te arruine la experiencia.

Siendo principalmente una puerta de entrada al ecosistema de la marca y una alternativa competitiva dentro de la gama media de este tipo de dispositivos.