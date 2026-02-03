El nuevo HONOR Magic8 Lite ya está en México con una lista de mejoras pensadas para los amantes de la marca.

En SDPnoticias pudimos probar el smartphone y te traemos sus principales características de cámara, resistencia, pantalla y batería.

Además de los colores confirmados que llegan con este lanzamiento:

Rojo cobrizo, inspirado en la llama eterna de la suerte

Negro medianoche, inspirado en el lujo absoluto

Dorado amanecer, inspirado en el amanecer de los bosques

El nuevo HONOR Magic8 Lite (Hazel Barrera / SDPnoticias)

El nuevo HONOR Magic8 Lite perfeccionó su cámara con funciones IA

Para todos los fans de la fotografía, el nuevo HONOR Magic8 Lite está totalmente equipado con herramientas de inteligencia artificial.

Además de los 108MP de la cámara principal, tus fotografías serán mejoradas y estarán listas para editar con:

Borrador IA

Crear una fotografía en movimiento

Fotografía tomada con HONOR Magic8 Lite (Hazel Barrera / SDPnoticias)

Comparamos el uso del zoom digital del HONOR Magic8 Lite —de hasta 10x— con un smartphone gama alta de la competencia y, a pesar de que el equipo de la marca china es de un precio mucho menor, este obtuvo mejores resultados en la captura.

Fotografía tomada con HONOR Magic8 Lite zoom 10x (Hazel Barrera / SDPnoticias)

Fotografía tomada con HONOR Magic8 Lite zoom 10x (Hazel Barrera / SDPnoticias)

La resistencia del HONOR Magic8 Lite fue llevada al extremo

Las nuevas características del HONOR Magic8 Lite en temas de resistencia, te harán querer poner el smartphone a prueba.

Y es que, preocupados por los accidentes del día a día, la marca creó un teléfono celular resistente a caídas de gran altura, agua y hasta temperaturas extremas.

El nuevo HONOR Magic8 Lite (Hazel Barrera / SDPnoticias)

El nuevo HONOR Magic8 Lite (Hazel Barrera / SDPnoticias)

Basta decir que el nuevo HONOR Magic8 Lite tiene su propio Récord Guinness de la caída a mayor altura de un smartphone , logrando salir intacto de un impacto desde 6.133 metros.

Además de contar con la certificación IP69K de resistencia al agua, el equipo se adapta a condiciones extremas gracias a su sistema inteligente de gestión térmica equilibrada.

Esto quiere decir que el consumo de energía y funcionamiento del HONOR Magic8 Lite está garantizado, incluso, en temperaturas de -30°C (por si un día lo olvidas en el refrigerador) y hasta los 55°C.

La pantalla del HONOR Magic8 Lite es más brillante, pero cuida tu salud

A pesar de que el brillo de la pantalla del nuevo HONOR aumentó de 4 mil a 6 mil nits, la marca se preocupó por hacer el smartphone amigable con tu salud.

Para garantizar la comodidad visual, la pantalla del HONOR Magic8Lite está configurada con ciclos circadianos y cuenta con atenuación automática.

El nuevo HONOR Magic8 Lite (Hazel Barrera / SDPnoticias)

El HONOR Magic8 Lite es un smartphone con súper batería

La carga súper rápida de los smartphone HONOR ya es reconocida por los amantes de la marca pero, con el Magic8 Lite, esta característica llegó mejorada.

Pasando de 6600 mAh a 8300 mAh, este teléfono se convierte en una power bank incluso para un dispositivo de la competencia.

Superando a cualquier otro smartphone en el mercado mexicano, el nuevo HONOR Magic8 Lite puede cargarse de 0 a 100% en 45 minutos aproximadamente. Además, su carga puede durarte casi 3 días.

Características del nuevo HONOR Magic8 Lite (Hazel Barrera / SDPnoticias)

Por si esto fuera poco, el nuevo HONOR Magic8 Lite se convierte en una power bank compatible para smartphones incluso de una marca distinta, garantizando hasta 1.3 cargas completas.

En el caso de dispositivos HONOR, el Magic8Lite también podrá usarse como batería externa sin afectar el rendimiento del smartphone durante la carga.

El diseño de HONOR Magic8 Lite lo vuelve un smartphone elegante

Tuvimos la oportunidad de probar el nuevo HONOR Magic8 Lite en color rojo cobrizo y, a pesar de que pueda parecer un tono arriesgado, esto no lo hace perder elegancia.

Además, su cobertura con textura permite un mejor agarre para el usuario, pensada una vez más en la comodidad y las necesidades de la vida diaria.