El POCO F8 Pro se posiciona como uno de los smartphones más equilibrados que hay en el mercado en este momento, siendo esto tanto una ventaja como desventaja.

Pues el POCO F8 Pro técnicamente es competente en todos los aspectos esenciales de un smartphone, pero sin llegar a destacar realmente en casi ninguno de estos.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

El POCO F8 Pro tienen un muy buen diseño El rendimiento del POCO F8 Pro es suficiente para tareas tradicionales La batería del POCO F8 Pro da buena autonomía sin ser especial Las cámaras del POCO F8 Pro se quedan a la saga de opciones líderes El sonido es lo más interesante del POCO F8 Pro

El POCO F8 Pro tienen un muy buen diseño

El POCO F8 Pro tienen un muy buen diseño, el cual usa materiales premium que pocas veces se ven en un gama media.

El equipo combina cristal y aluminio, con acabados que transmiten solidez, además de sentirse muy bien al tacto al momento de sacarlo de su caja.

Esto se añade a colores que, si bien no son muy llamativos, dan un aspecto sobrio y elegante al equipo, por si no eres fan de los tonos estridentes.

Sin olvidar la pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, la cual se ve bastante bien.

Además de contar con ajuste de brillo para no cansar la vista si pasas mucho tiempo frente al teléfono, ya sea con juegos o viendo videos.

POCO F8 Pro (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

El rendimiento del POCO F8 Pro es suficiente para tareas tradicionales

Aunque no es nada que fuera del estándar actual, el rendimiento del POCO F8 Pro es suficiente para tareas tradicionales, gracias a su procesador Snapdragon 8.

La memoria RAM es de 12 GB y, en nuestro caso, tuvimos acceso a la versión con almacenamiento de 512 GB, con HyperOS basado en Android 15 que corre con fluidez.

En otras palabras, está optimizado para un uso medido, como usar redes sociales, videos, mensajes, nada que requiera un uso intensivo.

Es decir, si haces directos, subes mucho contenido o grabas una gran cantidad de cosas, el equipo podría quedarse corto en poco tiempo.

POCO F8 Pro (Xiaomi)

La batería del POCO F8 Pro da buena autonomía sin ser especial

Pasando a la duración de la carga, se puede decir que la batería del POCO F8 Pro da buena autonomía sin ser especial, estando dentro del promedio esperado en la actualidad.

Su batería es de 6210 mAh con carga rápida de 100 W, que te da un promedio de 8 horas de actividad sin descanso en aplicaciones que consuman muchos recursos, como juegos y videos.

En un uso moderado o mínimo puede durar alrededor de 2 días completos como máximo, lo cual te da un buen margen de maniobra en todo aspecto posible.

Además puede alcanzar el máximo de su carga en menos de una hora, algo que también te ayuda si tu equipo está con un porcentaje bajo de energía.

POCO F8 Pro (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Las cámaras del POCO F8 Pro se quedan a la saga de opciones líderes

Para quienes tienen las fotos y videos como lo principal de un smartphone, diremos que las cámaras del POCO F8 Pro se quedan a la saga de opciones líderes; no son malas, solo no son lo más destacable.

Sensor principal de 50 MP, mejora notable frente al F7 Pro, con mejor rendimiento nocturno; sin embargo, pierde mucha definición al momento de usar el zoom.

Aunque se defiende un poco gracias a su capacidad de grabar video en 8K a 30 cuadros por segundo, lo que te da secuencias bastante pulidas sin lo que quieres es algo puntual para tus redes o compartir con tus amigos.

Sumado a lo anterior se tiene un ultra gran angular de 8 MP y un teleobjetivo de 50 MP, que ofrecen resultados consistentes y equilibrados.

Foto tomada con el POCO F8 Pro (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

El sonido es lo más interesante del POCO F8 Pro

Si hay una característica en la que sí es superior el equipo, es que el sonido es lo más interesante del POCO F8 Pro, con bocinas de última generación que hacen todo más envolvente.

El sistema de sonido está firmado por Bose, con altavoces estéreo potentes y claros, dando una fidelidad pocas veces escuchada en uno de estos equipos.

Sin mostrar saturaciones ni “basura” al momento de subir el volumen, incluso si pones música o audios que impliquen agudos continuos; o en caso contrario, graves muy pesados.

Sumando a su pantalla de gran calidad, resulta una buena opción para ver contenido multimedia de todo tipo; si bien siempre es preferible un equipo “grande”, este smartphone es perfecto cuando no tengas una pantalla a mano.

POCO F8 Pro (Xiaomi)

¿Vale la pena el POCO F8 Pro?

El POCO F8 Pro es un smartphone que logra un balance muy atractivo en rendimiento, batería y multimedia de calidad, a un precio de gama media.

Aunque el POCO F8 Pro no alcanza la excelencia fotográfica de los modelos más caros, su propuesta es clara; ofrecer potencia y autonomía sin comprometer demasiado en otros apartados.

Claro que en términos de potencia en su estado más puro, este equipo te decepcionará, pues no pasa del promedio esperado, más allá de su excelente sistema de sonido integrado.

Si buscas un equipo puntual que te aguante el día a día, el POCO F8 Pro es una buena opción; pero si lo que necesitas es más una herramienta pesada de trabajo, recomendamos buscar otras opciones.