Call of Duty: Mobile - Barrios Latinos by Infinix Note 60 Series fue el torneo de eSports dedicado al nuevo smartphone de la marca, siendo una competencia que combinaba freestyle con videojuegos.

En Call of Duty: Mobile - Barrios Latinos by Infinix Note 60 Series, representantes de toda América Latina se enfrentaron tanto en el juego de Activision como en el escenario, siendo una experiencia diferente a todo lo visto en este ramo.

Call of Duty: Mobile - Barrios Latinos by Infinix Note 60 Series (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Call of Duty: Mobile - Barrios Latinos by Infinix Note 60 Series combinó la música y los videojuegos de gran manera

El objetivo de Call of Duty: Mobile - Barrios Latinos by Infinix Note 60 Series era que las escuadras se enfrentaran en estas dos disciplinas (videojuegos y freestyle) para ganar puntos.

Durante la primera fase de Call of Duty: Mobile - Barrios Latinos by Infinix Note 60 Series, dos raperos subían a tirar unas rimas; el ganador se llevaba un punto para el equipo que representaba.

Posteriormente, los equipos de los distintos países se enfrentaban en una partida de Call of Duty: Mobile, usando la edición especial del Infinix Note 60 Series dedicada al juego.

Los duelos eran de eliminación directa, aunque si ganaban el reto de freestyle, eso podía ayudarles un poco para equilibrar la balanza.

Call of Duty: Mobile - Barrios Latinos by Infinix Note 60 Series (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Los equipos participantes fueron:

México

Argentina

Colombia

Chile

Tropa Andina (Perú/Ecuador)

Los cuales estaban comandados por las siguientes personalidades, un freestyle y un capitán:

Aczino y Carely de México

Stuar y Señorita Bri de Argentina

Marithea y Patata de Colombia

El Menor y Memonstruo de Chile

KG y Bene de la Tropa Andina

Colombia se llevó el Call of Duty: Mobile - Barrios Latinos by Infinix Note 60 Series

Si bien la competencia estuvo reñida —sobre todo en los enfrentamientos de freestyle— al final fue Colombia quien se llevó el Call of Duty: Mobile - Barrios Latinos by Infinix Note 60 Series.

La final fue contra Argentina, la cual no fue nada fácil para Colombia; sin embargo, el liderazgo de Patata y la maestría de Marithea lograron cargar con el equipo en el Call of Duty: Mobile - Barrios Latinos by Infinix Note 60 Series.

Hay que señalar que incluso llegar les costó, pues en partidas previas se tuvieron que enfrentar a México. Aczino borró a Marithea en el freestyle, pero supieron recomponerse en la partida de COD: Mobile.

Demostrando que Colombia traía al equipo más equilibrado en todos los frentes, lo cual les consiguió la victoria.

Call of Duty: Mobile - Barrios Latinos by Infinix Note 60 Series (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

¿Cómo es el Infinix Note 60 Series de Call of Duty?

Call of Duty: Mobile - Barrios Latinos by Infinix Note 60 Series no fue una presentación como tal del equipo edición especial del juego que trae la marca de móviles.

Sin embargo, durante Call of Duty: Mobile - Barrios Latinos by Infinix Note 60 Series tenían en exhibición algunos equipos y pudimos revisarlos de manera superficial.

En sí, cuenta con las mismas especificaciones que el modelo base:

Procesador Snapdragon 7s Gen 4

Batería de 6000 mAh

Pantalla 1.5K a 144Hz

Cámara principal de 50 MP

Lo que lo hace diferente es que encontramos elementos de COD en la interfaz en el equipo, así como en su protector de pantalla y fondo de la misma.

Sin olvidar que tiene una pantalla LED que muestra notificaciones y juegos, todo inspirado en la popular franquicia de Activision.

Viene en las siguientes configuraciones y precios:

8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento - 7 mil 953 pesos

12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento - 8 mil 790 pesos