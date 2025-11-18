El HyperOS 3 de Xiaomi, basado en el Android 16 ya salió al mercado, pero solo algunos celulares recibirán la actualización.
Xiaomi HyperOS 3 estará disponible para algunos dispositivos de Xiaomi, Redmi y POCO, misma actualización que inició en octubre 2025.
Lista completa de celulares que recibirán actualización Xiaomi HyperOS 3
La actualización de Xiaomi HyperOS 3 basada en Android 16 que tiene una mayor interacción con la inteligencia artificial ya está llegando y estará disponible en estos celulares:
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi 15 T
- Xiaomi 15T Ultra
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultimate Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
Por otra parte, celulares POCO y Redmi también recibirán actualización pese a que hasta el momento se desconoce en qué fecha precisa recibirán el HyperOS3:
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14
La fecha límite cuando llegará la actualización Xiaomi HyperOS 3
Habrá actualización de Xiaomi HyperOS3 en distintos dispositivos que ya fueron revelados, pero ¿en qué fecha máxima llegará?
Debido a que aún no se han mencionado fechas exactas, se cree que será en una fecha máxima de marzo 2025 que la actualización Xiaomi HyperOS3 llegue a todos los dispositivos seleccionados.
Cabe destacar que para recibir la actualización de Xiaomi HyperOS3 se deben tener al menos 8 GB de espacio de almacenamiento totalmente libre en el celular, pues se cree que esta tiene de 7.3 a 7.6 GB de tamaño.