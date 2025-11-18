El HyperOS 3 de Xiaomi, basado en el Android 16 ya salió al mercado, pero solo algunos celulares recibirán la actualización.

Xiaomi HyperOS 3 estará disponible para algunos dispositivos de Xiaomi, Redmi y POCO, misma actualización que inició en octubre 2025.

Lista completa de celulares que recibirán actualización Xiaomi HyperOS 3

La actualización de Xiaomi HyperOS 3 basada en Android 16 que tiene una mayor interacción con la inteligencia artificial ya está llegando y estará disponible en estos celulares:

  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 15 T
  • Xiaomi 15T Ultra
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70 Ultimate Edition
  • Redmi K70
  • Redmi K70E
Celulares Xiaomi. (Unplash/ Đức Trịnh)

Por otra parte, celulares POCO y Redmi también recibirán actualización pese a que hasta el momento se desconoce en qué fecha precisa recibirán el HyperOS3:

  • POCO F7 Pro
  • POCO F7
  • POCO X7 Pro
  • POCO X7 Pro Iron Man Edition
  • POCO X7
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14

La fecha límite cuando llegará la actualización Xiaomi HyperOS 3

Habrá actualización de Xiaomi HyperOS3 en distintos dispositivos que ya fueron revelados, pero ¿en qué fecha máxima llegará?

Debido a que aún no se han mencionado fechas exactas, se cree que será en una fecha máxima de marzo 2025 que la actualización Xiaomi HyperOS3 llegue a todos los dispositivos seleccionados.

Cabe destacar que para recibir la actualización de Xiaomi HyperOS3 se deben tener al menos 8 GB de espacio de almacenamiento totalmente libre en el celular, pues se cree que esta tiene de 7.3 a 7.6 GB de tamaño.