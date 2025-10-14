A través de X, Google sorprendió a sus usuarios de México con un anuncio del smartphone Pixel pero en código binario.

Y es que en una publicación del perfil oficial de Google en X -antes Twitter-, colocó un código binario que revelaba un anuncio de Pixel en México.

¿Qué puso Google sobre Pixel en México?

En su perfil de X, Google realizó un anunció para los usuarios de México pero lo hizo de una manera diferente que sorprendió a todos: en código binario.

Y aunque al principio muchos no entendían de qué se trataba, varios usuarios se dieron a la tarea de encontrar el mensaje encriptado de Google en X siendo el siguiente:

01000111 01101111 01101111 01100111 01101100 01100101 00100000

01010000 01101001 01111000 01100101 01101100 00100000

01101100 01101100 01100101 01100111 11101001 00100000

01100001 00100000

01001101 11101001 01111000 01101001 01100011 01101111 — Google México (@googlemexico) October 13, 2025

“Google Pixel llega a México” Google México

Google revela un anuncio de Pixel en México pero en código binario (@googlemexico / X)

Cabe recordar que apenas el pasado mes de agosto 2025, los teléfonos Google Pixel comenzaron a estar de forma oficial en México, comenzando con la serie Pixel 10.

En ese sentido, México fue el primer país de Latinoamérica en recibir los dispositivos de Google Pixel, incluyendo los siguientes modelos:

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel Pro XL

Pixel Buds

Pixel Watch

La preventa de Google Pixel comenzó el pasado 20 de agosto del 2025 y su venta oficial fue el 28 de agosto pasado.

Los precios de los smartphones Google Pixel en México iban desde los 19 mil 999 hasta los 30 mil 999; en el caso de los accesorios, estos iban desde los 2 mil 999 pesos hasta los 7 mil 999 pesos.

Google Pixel es el único teléfono diseñado por Google que cuenta con las funciones avanzadas de IA de forma nativa como el traductor de llamadas en tiempo real.

Cuentan con un procesador Tensor G5 que mejora el rendimiento de la IA y reduce el consumo de energía, además de prometer 7 años de actualizaciones.

Finalmente, los modelos Pixel de Google que llegaron a México, introdujeron la tecnología Pixel Snap que es compatible con el estándar Qi2 y MagSaafe.