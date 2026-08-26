El mercado de las tablets premium busca un nuevo competidor con la llegada de la Huawei MatePad Pro Max, uno de los dispositivos con mejor diseño en el mercado.

La Huawei MatePad Pro Max entrega una propuesta interesante que la pone a la par de las marcas dominantes; lamentablemente, tiene un problema que no la deja destacar.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Huawei MatePad Pro Max tiene el mejor diseño del mercado La pantalla de la Huawei MatePad Pro Max es excelente El rendimiento es único en la Huawei MatePad Pro Max Los accesorios de la Huawei MatePad Pro Max mejoran mucho la experiencia Problemas ajenos al dispositivo arruinan a la Huawei MatePad Pro Max

Huawei MatePad Pro Max tiene el mejor diseño del mercado

Comencemos hablando del hardware, pues Huawei MatePad Pro Max tiene el mejor diseño del mercado, combinando de manera perfecta rigidez y versatilidad.

Cuenta con una arquitectura estable con un chasis metálico de solo 4.7 milímetros de grosor y 509 gramos de peso, con una resistencia a la flexión, sintiéndose sumamente rígida.

El frontal destaca por sus biseles simétricos, logrando una relación pantalla-cuerpo del 94%. En la trasera, incorpora un acabado brillante azul claro muy llamativo.

El único problema es que este diseño se ensucia muy rápido, notándose de forma evidente los “dedazos” en todo su cuerpo a los pocos minutos de uso.

Huawei MatePad Pro Max (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

La pantalla de la Huawei MatePad Pro Max es excelente

Siguiendo con la construcción del equipo, la pantalla de la Huawei MatePad Pro Max es excelente, perfecta para cualquier tipo de actividad.

Cuenta con un panel OLED de 13.2 pulgadas con resolución 3K, 144 Hz de refresco y brillo pico de 1.600 nits.

Su gran diferencial es el acabado PaperMatte, un cristal que elimina los reflejos y facilita el uso en exteriores bajo el Sol o en habitaciones muy iluminadas.

Si bien pierde algo de contraste respecto a pantallas tradicionales, en general te da una muy buena calidad de imagen.

Además, quienes usen el equipo para cuestiones de diseño gráfico y similares, al usar el lápiz óptico, ofrece una fricción y resistencia idénticas parecidas al papel.

Junto con esto, cuenta con un sistema de seis altavoces ofrece un sonido envolvente con mayor definición que otras tablets del mercado.

Huawei MatePad Pro Max (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

El rendimiento es único en la Huawei MatePad Pro Max

Ahora bien, el rendimiento es único en la Huawei MatePad Pro Max, contado con componentes de la mejor calidad que potencian todas las tareas en general.

La tablet está equipada con el chip Kirin T93 Pro, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Aunque se dude de la potencia del procesador, este rinde muy bien en tareas cotidianas y de alta exigencia.

En cuanto a la batería de 10,400 mAh, en el papel dice que rinde 13 horas de video y 8 horas en aplicaciones más exigentes como juegos o diseño, en la práctica los tiempos varían dependiendo el uso.

En situaciones extremas puede necesitar carga a las 4 o 6 horas, y en un uso medio, durar varios días.

Huawei MatePad Pro Max (Huawei)

Los accesorios de la Huawei MatePad Pro Max mejoran mucho la experiencia

Para nuestra prueba tuvimos acceso a algunos periféricos y podemos decir que los accesorios de la Huawei MatePad Pro Max mejoran mucho la experiencia.

El teclado magnético Huawei Glide Keyboard proporciona una firmeza óptima para trabajar sobre las rodillas o totalmente recostado.

Esto gracias a un trackpad preciso con gestos multitáctiles integrados y una ranura oculta para guardar y cargar el stylus.

Aunque si no te gusta manipular las cosas con el dedo, se puede vincular con el mouse, el cual es bastante responsivo.

Puede reemplazar una laptop sin problemas, incluso en cuestiones laborales que requieran de mucha exigencia o consistan en generar grandes cantidades de texto.

Por su parte, el lápiz M-Pencil Pro es muy preciso y su latencia es imperceptible; además, como ya mencionamos, interactúa de manera perfecta con el PaperMatte de la pantalla.

Huawei MatePad Pro Max (Huawei)

Problemas ajenos al dispositivo arruinan a la Huawei MatePad Pro Max

Lamentablemente, no todo es perfecto en la tablet. Problemas ajenos al dispositivo arruinan a la Huawei MatePad Pro Max en cuestión de software.

Vayamos por partes, el HarmonyOS 4.3 es un sistema operativo competente que funciona muy bien con las herramientas nativas del mismo.

Además de que nos da una interfaz agradable e intuitiva que hace que el trabajo y la navegación sean de lo mejor que se tiene actualmente.

Sin embargo, este mismo sistema provoca la falta de servicios, debido a los bloqueos políticos a software y productos chinos.

Debido a esto, no hay acceso nativo a Play Store, YouTube, Gmail, Maps, Drive, Netflix, Spotify y redes de Meta , que son cosas bastante requeridas en la actualidad.

La solución es instalarlas mediante terceros, lo que implica fallos de sincronización y potencial peligro de vulneración de seguridad, así como extracción de datos.

Lo cual hace que el potencial de acción del equipo se vea limitado debido a decisiones ajenas al usuario, el dispositivo y la marca en sí misma.

Huawei MatePad Pro Max (Huawei)

¿Vale la pena la Huawei MatePad Pro Max ?

La Huawei MatePad Pro Max es un triunfo de la ingeniería de hardware, siendo el dispositivo del estilo mejor armado que puedes encontrar en la actualidad.

Ofrece el chasis más delgado de su categoría, una pantalla inmersiva PaperMatte excelente para ilustradores y un sistema de audio espectacular

Sin embargo, las decisiones políticas afectan significativamente al software, cortando de tajo prácticamente la mitad de su campo de acción.

El usuario tradicional podría ver esto como una limitante, siendo más una tablet para creativos o entusiastas que busquen potencia sin importar las limitantes.