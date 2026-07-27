Huawei presentó su nuevo smartphone, el Pura 90s Pro, cuya característica más interesante es su cámara potenciada con XMAGE, su sello fotográfico propio diseñado para redefinir la captura de imágenes.

En SDPnoticias pudimos probar la cámara del Huawei Pura 90s Pro, así como sus integraciones de XMAGE, así que a continuación te daremos nuestras impresiones y un par de ejemplos.

Foto tomada con el HUAWEI Pura 90s Pro (Pablo Isaac López/sdpnoticias)

La cámara del Huawei Pura 90s Pro es bastante buena

Si bien parecía exagerado cuando la marca vendió la cámara del Huawei Pura 90s Pro como la herramienta que revolucionaría la fotografía móvil, la realidad es que es un gran lente.

La cámara principal del Huawei Pura 90s Pro es de 50MP, la cual da unas fotos bastante detalladas por sí sola, cosa que te puede interesar si no eres muy exigente con tus tomas.

Sin embargo, la gran joya es su zoom de 20x, con el cual no te debes de preocupar por que se pierda calidad, puesto que siempre mantiene nítida y estable la toma.

Nosotros probamos esto en movimiento, en un ambiente para nada controlado (mar semi abierto), y todo funcionó bastante bien. Pues logramos capturar elementos bastante lejanos sin ningún problema.

A pesar del oleaje y que no estábamos en una superficie estable, los resultados fueron bastante satisfactorios.

Asimismo, el Huawei Pura 90s Pro puede capturar video en 4K de manera eficiente en movimiento.

Foto tomada com zoom del HUAWEI Pura 90s Pro (Pablo Isaac López/sdpnoticias)

La cámara del Huawei Pura 90s Pro usa muy bien la inteligencia artificial

Otra cosa que notamos de la cámara del Huawei Pura 90s Pro fueron sus opciones de inteligencia artificial, las cuales funcionan muy bien, si es que te interesa este tipo de software de asistencia.

Gracias al motor XMAGE Smart Capture, el Huawei Pura 90s Pro analiza la escena en tiempo real, detectando luz y composición, dando la mejor imagen y haciendo un buen encuadre, evitando malos enfoques y repetir tomas.

Por su parte, el sensor asegura tonos sumamente fieles, resaltando los colores para que todo se vea de la mejor manera.

Como mencionamos, las fotos se hicieron en mar semi abierto, desde un bote, las cuales llegan a resultar difíciles por la misma naturaleza del evento, pues es algo que implica poca estabilidad.

Sin embargo, el software de IA, combinando con la cámara en sí misma, lograron unas buenas fotografías del momento, que difícilmente se podría con otro sensor.