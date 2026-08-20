BiliBili es una plataforma china de videos bastante similar a YouTube, que podría hacerle competencia a la popular empresa de origen estadounidense, propiedad de Google.

Su atractivo diseño y fácil uso ha hecho de BiliBili todo un éxito en China, pero ahora, gracias a su reciente expansión global, la empresa podría llegar al mercado internacional.

El contenido de BiliBili se centra en categorías como anime, dramas cortos, videojuegos, tecnología y entretenimiento, además de también funcionar como un espacio para subir o ver videos de creadores.

¿Qué es BiliBili y cómo funciona? (Especial)

¿Qué es BiliBili?

BiliBili es una plataforma de videos que muchos llaman “el YouTube chino”, con una audiencia de 376 millones de usuarios activos al mes y alrededor de 115 millones de usuarios activos al día.

Medios como Semafor han reportado que BiliBili estaría reclutando a creadores de contenido occidentales de alto perfil, como MrBeast, para que cada vez más personas consuman su plataforma.

Una de sus estrategias para llegar al público extranjero consiste en eliminar algunos de sus estrictos requisitos, tales como la identificación de los usuarios al momento de realizar su registro.

Además, busca establecer oficinas en ciudades clave como Londres y Los Ángeles, con planes de lanzar versiones de su sitio web en varios idiomas y un sistema de monetización amable para creadores de contenido.

¿Qué es BiliBili y cómo funciona? (Especial)

¿Cómo funciona BiliBili?

Bilibili funciona como una plataforma de entretenimiento que combina características de YouTube y servicios de streaming de anime, con una fuerte presencia de contenido relacionado con animación y videojuegos.

La compañía también permite a los usuarios subir sus propios videos, así que, además de series y programas profesionales, hay contenido creado por la comunidad.