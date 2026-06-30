Con mucha competencia de por medio, el Huawei Watch Fit 5 se consolida como una de las propuestas más equilibradas y atractivas para el público.

Si bien es cierto que carece de algunas funciones, el Huawei Watch Fit 5 se puede tomar como un punto intermedio, para todos aquellos que busquen comodidad y lo esencial de un reloj inteligente.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

El Huawei Watch Fit 5 cuenta con un gran diseño La pantalla del Huawei Watch Fit 5 es excelente El Huawei Watch Fit 5 cuenta con lo esencial a pesar de carecer de funciones La autonomía del Huawei Watch Fit 5 sorprende La interfaz del Huawei Watch Fit 5 es agradable

El Huawei Watch Fit 5 cuenta con un gran diseño

El Huawei Watch Fit 5 cuenta con un gran diseño, desde el momento que te lo pones notas la diferencia con otros dispositivos.

Es bastante ligero, con un peso de apenas 27 gramos y un grosor de solo 9.5 mm, lo que hace que no estorbe y apenas se sienta cuando lo portas en la muñeca.

Lo cual es agradable si eres de los que portan este tipo de dispositivos incluso cuando están dormidos; en ese sentido, no presentarás ninguna molestia al ira a la cama o despertar.

Además, la elección de la aleación de aluminio como material principal hace que se vea y se sienta bien, aparte que otorga una buena durabilidad.

Huawei Watch Fit 5 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

La pantalla del Huawei Watch Fit 5 es excelente

En cuanto a la experiencia visual, la pantalla del Huawei Watch Fit 5 es excelente, pues es una AMOLED de 1.82 pulgadas con una resolución de 480 x 408 píxeles.

Con un brillo de hasta 2500 nits, lo que garantiza una visibilidad perfecta incluso bajo la luz solar, algo importante en este tipo de dispositivos.

Por su parte, la pantalla no es ni tan grande que resulte estorbosa ni tan pequeña que no se pueda manipular, lo que facilita la navegación perfectamente.

Pues cuenta con una buena definición y respuesta, incluso si tienes la manos muy sucias o húmedas por agua o sudor tras una rutina de ejercicio.

Huawei Watch Fit 5 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

El Huawei Watch Fit 5 cuenta con lo esencial a pesar de carecer de funciones

Otra cosa a mencionar es que el Huawei Watch Fit 5 cuenta con lo esencial a pesar de carecer de funciones, pues omite los asistentes de IA y el electrocardiograma avanzado.

Aún así, cosas como su nuevo sensor TruSeen 6.0, mejoran la lectura de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre (SpO2).

Junto con esto, el reloj ofrece más de 100 modos deportivos, ideales para apasionados del entrenamiento o gente con actividad ocasional.

Otra cosa a destacar es su GPS de doble banda integrado, lo que permite registrar rutas sin necesidad de llevar el teléfono.

Y para los momentos de descanso, el sistema TruSleep analiza de manera exhaustiva el estado del usuario, lo cual hace que se pueda revisar a detalle el descanso y recuperación de cada persona.

Huawei Watch Fit 5 (Huawei)

La autonomía del Huawei Watch Fit 5 sorprende

Si eres de los que se preocupa por la batería de sus dispositivos, te gustará saber que la autonomía del Huawei Watch Fit 5 sorprende.

La batería del reloj dura entre 7 días a 10 días, dependiendo del uso que le des al dispositivo, lo cual quita lo engorroso de tener que cargarlo constantemente.

Aún más, si eres de lo que le dan un uso rudo, manteniendo la pantalla activa todo el tiempo, el reloj te podría dar hasta 4 días completos de carga útil sin necesidad de reposición.

Y cuando es el momento de conectar el dispositivo a la corriente, cuenta con un sistema de carga rápida el cual te da el 100% en menos de una hora.

Huawei Watch Fit 5 (Huawei)

La interfaz del Huawei Watch Fit 5 es agradable

Por último pero no menos importante, la interfaz del Huawei Watch Fit 5 es agradable, algo que siempre se agradece en este tipo de aparatos.

Gracias al HarmonyOS, el reloj ofrece una interfaz extremadamente fluida y rápida; incluso si no tienes experiencia con este tipo de dispositivos, no te será difícil adaptarte.

Asimismo, es compatible tanto con iOS como con Android, permitiendo recibir notificaciones y, en el caso de Android, responder mensajes de aplicaciones desde el reloj.

Junto con esto se incluye incluye altavoz y micrófono, lo que permite contestar llamadas por Bluetooth con una claridad sorprendente.

Eso sí, la vinculación con algunos teléfonos Android puede ser engorrosa, pues si no tienes un Huawei, tendrás que hacer la instalación de la aplicación “Health” de manera externa.

Lo cual requiere varios pasos y que cambies ciertas configuraciones de tu smartphone para poder hacer uso del reloj.

Huawei Watch Fit 5 (Huawei)

¿Vale la pena el Huawei Watch Fit 5?

Si no buscas nada complejo o elaborado, el Huawei Watch Fit 5 es una de las mejores opciones de relojes inteligentes del año.

Aunque el Huawei Watch Fit 5 carece de algunas funciones, compensa estas ausencias con una fiabilidad, comodidad y batería sobresalientes.

Siendo ideal para el usuario que desea un seguimiento de su salud y actividad física sin sacrificar comodidad ni tener que vivir pendiente del cargador.

En definitiva, es un reloj que no intenta ser más de lo que ofrece, pero lo que ofrece es perfecto para las necesidades más básicas de los usuarios.