Dentro del debate sobre el impacto de los dispositivos móviles en niños y niñas, el Huawei Watch Kids X1 Pro busca sumarse a la discusión como una puerta de entrada más accesible.

Pues más que ser una herramienta “sin control”, el Huawei Watch Kids X1 Pro equilibra el entretenimiento con herramientas de seguridad y conectividad parental.

A continuación te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

El Huawei Watch Kids X1 Pro tiene una estructura perfecta para niños y niñas pequeñas El Huawei Watch Kids X1 Pro incorpora buenos elementos multimedia Lo mejor del Huawei Watch Kids X1 Pro es su geolocalización El Huawei Watch Kids X1 Pro busca ser lo más seguro posible La salud también es importante para el Huawei Watch Kids X1 Pro

El Huawei Watch Kids X1 Pro tiene una estructura perfecta para niños y niñas pequeñas

El Huawei Watch Kids X1 Pro tiene una estructura perfecta para niños y niñas pequeñas, estamos hablando en edad preescolar o primeros años de primaria.

Pues el extensible es muy pequeño y no hay manera de agrandarlo o ponerle uno de mayor tamaño, por lo cual el dispositivo no es recomendable para alguien con brazos gruesos.

HUAWEI Watch Kids X1 Pro (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

El reloj incorpora una pantalla AMOLED de 1.82 pulgadas en un bisel octogonal de acabado metalizado.

Como si fuera un juguete o dispositivo de caricatura, el cuerpo del reloj se puede levantar de su base y girar hasta 360 grados.

Además de que se puede retirar y usar ya sea como collar o reloj de bolsillo, dependiendo del gusto del niño o sus padres; es fácil de cargar, ya que solo pesa 72 gramos.

El Huawei Watch Kids X1 Pro incorpora buenos elementos multimedia

Algo curioso es que el Huawei Watch Kids X1 Pro incorpora buenos elementos multimedia, de hecho en algunos aspectos supera a relojes inteligentes tradicionales.

En la parte frontal, incorpora una cámara de 5 megapíxeles con un lente de gran angular de 110 grados, que puede tomar selfies y videollamadas en alta definición.

La cámara trasera es de 13 megapíxeles, pensada para tomar fotos cotidianas no que no requieran nada complejo, más que nada para que niños y niñas jueguen con ella.

El reloj dispone de 2 GB de RAM y un almacenamiento interno de 32 GB, espacio suficiente para más de 2000 fotografías en alta resolución.

HUAWEI Watch Kids X1 Pro (Huawei)

Lo mejor del Huawei Watch Kids X1 Pro es su geolocalización

Ahora bien, los padres y madres de familia pueden tener el control gracias a que lo mejor del Huawei Watch Kids X1 Pro es su geolocalización.

Combina un sistema de posicionamiento que incluye GNSS, WLAN y red celular, lo cual le da varias opciones al sistema para no fallar en su labor.

Aunque por lo general estos sistemas fallan por algunos metros, al probarlo en un entorno como la CDMX, la precisión es muy buena y se actualiza segundo a segundo.

Por lo que los tutores nunca perderán de vista al niño o niña mientras porte el reloj, algo que da seguridad cuando estos se alejan o se pierden de vista.

Además, su vínculo con Huawei FamCare permite que se puedan delimitar “Zonas seguras” o “Zonas prohibidas”, recibiendo alertas en el celular si el menor cruza dichos límites.

HUAWEI Watch Kids X1 Pro (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

El Huawei Watch Kids X1 Pro busca ser lo más seguro posible

Otra cosa a mencionar es que el Huawei Watch Kids X1 Pro busca ser lo más seguro posible para niños y niñas.

Esto debido a que el reloj es compatible con redes celulares mediante el uso de una tarjeta SIM, permitiendo llamadas telefónicas y videollamadas mediante la aplicación MeeTime.

En ese sentido, el panel de control de FamCare permite rechazar llamadas de números desconocidos, gestionar la batería de forma remota y activar el “Modo clase” para pausar el reloj en horario escolar.

E incluso para agregar amigos se requiere la aprobación final del adulto en la aplicación, lo cual da al responsable del menor un control absoluto del dispositivo.

Si bien se puede alegar que corta totalmente la libertad del niño o niña, también es cierto que los dispositivos sin supervisión son muy peligrosos, de ahí que se haya optado por este sistema cerrado.

HUAWEI Watch Kids X1 Pro (Huawei)

La salud también es importante para el Huawei Watch Kids X1 Pro

La salud también es importante para el Huawei Watch Kids X1 Pro, contando con varios sensores y medidores para monitorear la condición física.

Gracias a los sensores integrados, el reloj mide de forma constante los pasos diarios, la frecuencia cardíaca y el bienestar emocional del menor.

El sistema traduce las pulsaciones y métricas en tres estados de ánimo fáciles de identificar en tiempo real dentro; animado, neutral o desanimado.

Esto es muy funcional porque permite identificar bajones anímicos, aunque el menor no se exprese con facilidad, dándole al tutor herramientas para atacar un problema que de otra forma se pasaría por alto.

HUAWEI Watch Kids X1 Pro (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

¿Vale la pena el Huawei Watch Kids X1 Pro?

En general el Huawei Watch Kids X1 Pro es una de las propuestas más completas tanto en dispositivos móviles, como en aparatos de seguridad infantil del mercado.

Pues el Huawei Watch Kids X1 Pro no solo le da una herramienta al niño o niña para que se entretenga o divierta, también le da al padre o madre de familia una manera de estar en contacto y saber con que acontece con el menor.

Esto mediante la excelente precisión de su GPS, el control parental blindado y la detección de emociones en tiempo real.

Siendo una mejor opción para un niño o niña en sus primeros años de primaria, que un smartphone tradicional.