La ASUS ROG Zephyrus Duo representa la evolución definitiva de un concepto que parecía experimental y que hoy se consolida como la cima de las computadoras portátiles para juegos.

Pues ASUS ROG Zephyrus Duo no solo es una actualización de hardware, sino una redefinición completa de lo que un jugador puede esperar de una computadora del estilo, a pesar de ser prohibitiva para la mayoría.

Aquí dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

ASUS ROG Zephyrus Duo revoluciona con su doble pantalla ASUS ROG Zephyrus Duo está en la parte alta de desempeño en la actualidad A pesar de todos sus elementos ASUS ROG Zephyrus Duo es versátil La autonomía de ASUS ROG Zephyrus Duo va a la vanguardia Más allá de los juegos ASUS ROG Zephyrus Duo es una computadora bastante completa

ASUS ROG Zephyrus Duo revoluciona con su doble pantalla

Lo más notorio es que ASUS ROG Zephyrus Duo revoluciona con su doble pantalla, las cuales permiten el juego competitivo y cooperativo de varios jugadores en la misma máquina.

Son dos pantallas gemelas OLED de 16 pulgadas con formato 16:10, de resolución 3K (2880 x 1800p) con 120 Hz de tasa de refresco y un brillo pico de 1100 nits en HDR; que te permite explotar los gráficos en su mejor nivel.

La calidad de color es profesional, cubriendo el 100% de los espacios sRGB y DCI-P3 con validación Pantone y un Delta E < 1, lo que garantiza una precisión cromática que hace que todos los juegos luzcan su mejor versión.

Además, ambas pantallas son táctiles y compatibles con lápiz óptico, permitiendo un flujo de trabajo para aquellos que además de jugar, la requieran para trabajo de diseño o creación de contenido.

ASUS ROG Zephyrus Duo (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

ASUS ROG Zephyrus Duo está en la parte alta de desempeño en la actualidad

Pero no son solo sus pantallas lo que sorprende, pues ASUS ROG Zephyrus Duo está en la parte alta de desempeño en la actualidad, contando con componentes de gama alta.

En su interior alberga el nuevo procesador Intel Core Ultra 9 386H (arquitectura Panther Lake), que ofrece 16 núcleos y una eficiencia energética muy superior a la generación anterior.

Lo acompaña la tarjeta gráfica más potente para portátiles, la Nvidia RTX 5090, que sorprende al alcanzar un TGP de 150W en un chasis tan ajustado. Lo cual te da el mejor desempeño en títulos exigentes de recién lanzamiento.

El conjunto se completa con 64 GB de RAM LPDDR5X a 8533 MT/s y un almacenamiento SSD PCIe 5.0 de 2 TB que supera los 13 GB/s de velocidad, eliminando cualquier cuello de botella en tareas pesadas y ejecución constante de juegos.

ASUS ROG Zephyrus Duo (Pablo Isaac López/SDP)

A pesar de todos sus elementos, ASUS ROG Zephyrus Duo es versátil

Lo interesante es que si bien se trata de un equipo de buen tamaño y a pesar de todos sus elementos, ASUS ROG Zephyrus Duo es versátil en todo sentido.

El diseño ha sido refinado hasta lograr una integración impecable de las dos pantallas en un chasis de aluminio mecanizado por CNC de gran robustez.

Además cuenta con un teclado modular extraíble, fabricado en un material similar al Ceraluminum, que puede usarse de forma inalámbrica mediante Bluetooth.

Esto permite múltiples modos de uso; desde el modo portátil clásico, el modo compartido, modo libro con pantallas verticales o el modo tienda de campaña.

Finalmente, su touchpad de 150 x 99 mm es masivo y extremadamente preciso, aunque su ubicación central puede requerir adaptación para jugar.

ASUS ROG Zephyrus Duo (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

La autonomía de ASUS ROG Zephyrus Duo va a la vanguardia

Históricamente, los portátiles de doble pantalla sufrían en su batería, pero la autonomía de ASUS ROG Zephyrus Duo va a la vanguardia, destacando de otros equipos similares o de menor potencia.

Con una batería de 90 Wh, el equipo logra hasta 20 horas en tareas de ofimática o reproducción multimedia con una sola pantalla, y más de 14 horas trabajando con ambas pantallas activas.

En cuanto a juegos, con la RTX 5090 activa, puede alcanzar las 2 horas de uso, superando significativamente a otros equipos de alto rendimiento.

Si bien no es mucho, tomando en cuenta lo masivo de los juegos actuales o lo inmersivo de las experiencias multijugador; es perfecto para digamos, unas partidas en ambientes controlados.

ASUS ROG Zephyrus Duo (ASUS)

Más allá de los juegos, ASUS ROG Zephyrus Duo es una computadora bastante completa

Para finalizar hay que decir que más allá de los juegos, ASUS ROG Zephyrus Duo es una computadora bastante completa para todo tipo de actividad.

El apartado sonoro está a la altura de su hardware, incorporando 6 altavoces (incluyendo 4 woofers a doble cara) que ofrecen una gran presencia de graves y certificación Dolby Atmos.

En cuanto a conectividad incluye dos puertos Thunderbolt 4, HDMI 2.1, lector de tarjetas SD UHS-II y una tarjeta Intel Wi-Fi 7 de última generación con Bluetooth 6.0.

Y la webcam es FHD e incluye sensor IR para reconocimiento facial mediante Windows Hello. En otras palabras, cuando dejes de jugar, tienes un equipo que te da todas las herramientas para otras tareas profesionales o de entretenimiento.

ASUS ROG Zephyrus Duo (ASUS)

¿Vale la pena ASUS ROG Zephyrus Duo?

El ASUS ROG Zephyrus Duo es una gran obra de la tecnología moderna debido a su versatilidad y potencia sin rival, siendo lo más completo para juegos, trabajo, creación de contenido y entretenimiento.

Aunque el consumo de la CPU se ve algo limitado por el espacio térmico (manteniéndose cerca de los 46W-54W bajo estrés máximo), el rendimiento global de ASUS ROG Zephyrus Duo es sobresaliente en general.

El único gran problema de este equipo es su accesibilidad, pues tiene un precio bastante elevado en México, lo cual hace que sea prohibitivo para la mayoría de gamers.

Si bien se justifica por todos los componentes y tecnología que incorpora, si hace pensar si vale la pena y se necesita tanto gasto solo para jugar videojuegos.