ASUS presentó oficialmente en México sus dos equipos más innovadores que apuestan por la doble pantalla: la ASUS Zenbook Duo y la ASUS Zephyrus Duo.

A continuación, te daremos las características de la ASUS Zenbook Duo y ASUS Zephyrus Duo, así como su disponibilidad y precio en México.

Señalamos desde este momento que se tratan de equipos de gama premium, con precios de $71,999 y $99,999.

Presentación ASUS Zenbook Duo y ASUS Zephyrus Duo (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Características de ASUS Zenbook Duo

La ASUS Zenbook Duo es considerada la más compacta de la historia en su tipo, fabricada con un chasis de Ceraluminium que combina ligereza (1.65 kg) y gran resistencia.

Estando pensada la ASUS Zenbook Duo para usuarios en general que requieran de un equipo potente para trabajo y actividades académicas.

De entrada, está equipada con un procesador Intel Core Ultra X9 de 18 núcleos, 32 GB de RAM y un almacenamiento masivo de 2 TB; siendo una máquina de potencia absoluta.

Contando también con dos paneles OLED Lumina Pro de 14 pulgadas táctiles, con resolución 3K, tasa de refresco de 144 Hz y un brillo pico de 1000 nits.

Así como una batería capaz de ofrecer hasta 32 horas de carga con una pantalla activa o 18 horas si se usan ambas.

Además, su teclado es extraíble, permitiendo usar el equipo en 5 modos de pantalla distintos, pues su función original es cubrir el segundo panel cuando este no se esté utilizando.

En otros detalles, tiene conectividad Wi-Fi 7, dos puertos Thunderbolt 4, compatibilidad con Copilot bajo Windows 11 y validación Pantone, ideal para edición de video y fotografía.

ASUS Zenbook Duo (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Características de ASUS Zephyrus Duo

La ASUS Zephyrus Duo es la propuesta de la marca para los jugadores que buscan el máximo rendimiento, sin sacrificar las opciones que ofrece un equipo como este más allá del mundo de los videojuegos.

Si bien hay muchas dudas alrededor de la ASUS Zephyrus Duo, más que de su equipo hermano, tuvimos la oportunidad de hablar con representantes tanto de la marca, como de NVIDIA, para echar luz a algunos aspectos del equipo.

La máquina viene impulsada por una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5090 (con un TGP de 150W) y un procesador Intel Core Ultra 9.

Al respecto, Efren Ramirez Farjat, Sales manager de NVIDIA en México, señaló que la máquina también cuenta con todas las integraciones recientes de IA, que le dan una mayor optimización a los juegos que ejecuta.

“La gran aportación es el poder de la inteligencia artificial en el equipo, con la GeForce NVIDIA RTX 5090, principalmente con una de nuestras tecnologías que se llama DLSS, en dos aspectos. Primero, una tecnología que se llama Dynamic Multiframe Generation, que lo que hace es, dependiendo del entorno y la necesidad gráfica, el usuario tenga la posibilidad de mejorar la tasa de los cuadros que se generan en 2 y hasta 6 veces. Segundo, la capacidad de poder estar jugando hasta en 240 cuadros por segundo en un modo que se llama modo 6X con una de nuestras tecnologías que se llama Path Tracing activado; con lo que se jugará hasta 15 veces más rápido que en generaciones anteriores”. Efren Ramirez Farjat, Sales manager de NVIDIA en México

Por su parte, las pantallas utilizan tecnología ROG Nebula HDR Display en dos paneles de 16 pulgadas con resolución 3K y tasa de refresco de 120 Hz. Lo más interesante es que tiene un modo para dos jugadores, cada uno en pantalla separada.

El sistema se puede configurar con hasta 64 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento SSD. Además, cuenta con un sistema de iluminación trasera diagonal con 35 zonas programables.

Igualmente incorpora Wi-Fi 7, un lector de tarjetas SD, puertos USB 3.2 Gen 2, y un teclado desmontable que puede usarse vía Bluetooth

Obviamente, con tanto poder, y tomando en cuenta las exigencias de juegos actuales, surge la pregunta acerca si no será un equipo que se sobrecaliente rápidamente. Al respecto, Jonathan Tornell, Product Manager para gaming de Asus, opina:

“Para evitar dicho problema se cuenta con las tecnologías Rock Intelligent Cooling y Vapor Chamber, así como varios canales de ventilación que optimizan la salida de calor y hacen que el equipo no se sobrecaliente”. Jonathan Tornell, Product Manager para gaming de Asus

ASUS Zephyrus Duo (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Precio y disponibilidad en México de ASUS Zenbook Duo y ASUS Zephyrus Duo

La ASUS Zenbook Duo y ASUS Zephyrus Duo ya se encuentran disponibles oficialmente en México a través de la tienda oficial de ASUS y la tienda ROG, así como algunos distribuidores autorizados.

Los precios oficiales confirmados son:

ASUS Zenbook Duo: 71,999 pesos

ASUS Zephyrus Duo: 99,999 pesos

Como mencionamos, se tratan de equipos premium que en palabras de Jonathan Tornell, se adaptan a cualquier tipo de usuario, no solo a los que están dirigidos en el papel, como el gamer en el caso de ASUS Zephyrus Duo.

“Hay un equipo para cada necesidad, desde creadores de contenido que busquen tener dos pantallas para hacer edición de video, hasta los que quieran jugar o compartir pantalla en modo tienda. Satisfacen esas necesidades que hay de doble pantalla para que el usuario tenga un mayor rendimiento, adicional a que pueda ser más productivo.” Jonathan Tornell, Product Manager para gaming de Asus