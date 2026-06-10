Sumándose a las actividades mundialistas del mes de junio, se instaló la Asus Pop-Up Store, la cual está inspirada en el futbol, creando toda una experiencia inmersiva para los fans de dicho deporte, así como de la tecnología.

Si te interesa dar una vuelta por la Asus Pop-Up Store, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

Asus Pop-Up Store (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

¿Dónde y cuando estará la Asus Pop-Up Store?

La Asus Pop-Up Store estará instalada en el Palacio de Hierro Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga, Lomas de Santa Fe, Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, 05349, Ciudad de México.

De acuerdo con los responsables de la actividad, la Asus Pup-Up Store se quedará en la tienda departamental durante todo el mes de junio, para que puedas aprovechar todo lo que ofrece.

Hay que señalar que no hay intención de instalar otra experiencia de este estilo en la CDMX, por lo que si quieres ver lo que ofrece tendrás que ir a la ubicación anteriormente señalada.

Pues es la única pensada con temática futbolera, donde se pone especial énfasis en el deporte, más allá de los equipos de la marca.

Asus Pop-Up Store (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

¿Qué hay en la Asus Pop-Up Store?

La Asus Pop-Up Store está enfocada totalmente en el futbol, combinando con la demostración de los equipos Asus Zenbook Duo y ROG Zephyrus Duo.

Lo más atractivo de la Asus Pop-Up Store es una mesa de futbolito, donde pueden jugar hasta 4 personas al mismo tiempo, y una mesa de Subsoccer, con una versión miniatura del balón oficial.

Sin olvidar dos pantallas donde puedes jugar una reta de futbol en videojuegos, mismos que se corren mediante los equipos de la marca, así como una actividad con el Kinect de XBOX, donde juegas de delantero y portero con los sensores de movimiento.

Si bien tiene otras opciones como una prueba de Cuphead y de Mortal Kombat 11, son las experiencias de futbol las que más destacan y te pondrán en ambiente en estos días.

Asus Pop-Up Store (Pablo Isaac López/SDPnoticias)