Recientemente se lanzó la ASUS ROG Zephyrus Duo, una laptop dedicada al gaming que tiene como principal característica contar con dos pantallas de alta resolución.

Si bien en términos de especificaciones la ASUS ROG Zephyrus Duo es sin lugar a dudas la mejor opción del mercado, su elevado precio ha dado mucho de qué hablar entre los jugadores.

ASUS ROG Zephyrus Duo (ASUS)

Precio y características de la ASUS ROG Zephyrus Duo

La ASUS ROG Zephyrus Duo tiene un precio promedio en México de 100 mil pesos; si bien dependiendo de la tienda se puede encontrar más o menos barata, en realidad es poca la variación.

El precio tan alto de la ASUS ROG Zephyrus Duo se debe, de acuerdo con la propia empresa, a la arquitectura con la que está ensamblada la máquina.

Pues cuenta con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5090 (con un TGP de 150W), un procesador Intel Core Ultra 9, así como la tecnología ROG Nebula HDR Display en dos paneles de 16 pulgadas.

Sin olvidar la iluminación RGB para el teclado desmontable, así como una configuración de 64 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento SSD.

Siendo una máquina que usa toda la tecnología de última generación con la que se cuenta en este momento.

Lo que da no solo una computadora para jugar títulos de última generación; también algo que puede servir para la creación de contenido y ambientes profesionales estrictos.

ASUS ROG Zephyrus Duo (ASUS)

¿La ASUS ROG Zephyrus Duo vale su precio?

En términos simples y considerando al jugador mexicano promedio, en definitiva la ASUS ROG Zephyrus Duo no es para todos.

No porque la ASUS ROG Zephyrus Duo no cumpla con todo lo que promete; de hecho, es una máquina bastante competente en general.

Si no porque solo vale para un sector muy específico, quienes le sacarán todo el provecho a la máquina.

Pues si solo se quiere para videojuegos, hay opciones en PC más baratas, o bien, en el mercado de consolas; que si bien también son caras en este momento, lo son menos que esta laptop.