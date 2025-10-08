Denuncian que video en contra de la presidenta de México Claudia Sheinbaum fue en realidad creado con Sora 2 de OpenAI.

Tras la viralización de un video que mostraba la presunta detención de una señora por hacer memes de Claudia Sheinbaum se reveló que en realidad fue “hecho con IA”.

Denuncian que video contra Claudia Sheinbaum fue creado con Sora 2 de OpenAI

A través de la cuenta de TikTok ‘lordmontajes’ se viralizó un video que mostraba la presunta detención de una señora por hacer memes de Claudia Sheinbaum.

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales generando reacciones negativas en contra de Claudia Sheinbaum .

Sin embargo, se dio a conocer que en realidad el video fue creado con la ayuda de la inteligencia artificial.

Y es que se dio a conocer que el video se habría realizado con Sora 2 de OpenAI, el modelo más avanzado de generación de video desde cero con IA.

Aunque por el momento Sora 2 se encuentra en fase de pruebas y solo está disponible por invitación para usuarios de Estados Unidos y Canadá, algunas personas han logrado probar su capacidad.

OpenAI prometió que Sora 2 mejorara significativamente su realismo a la hora de crear videos y es que incluso se puede agregar un audio sincronizado.

Muestra de ello es este video contra Claudia Sheinbaum en donde usuarios han pensado que es real.

Iniciativa de Corona Arvizu dio contexto al falso video viral

El video se viralizó en el marco de la iniciativa presentada por el diputado Armando Corona Arvizu quien propuso una reforma que castigara stickers y memes de funcionarios públicos, que castigaba a infractores con hasta nueve años de cárcel.

Sin embargo, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que el partido no respaldaría la propuesta.

Y es que consideró que atenta contra la libertad de expresión y, uno de los principios de Morena, es proponer y discutir normas progresistas de más derechos y más libertades.

Por su parte el diputado Armando Corona Arvizu señaló que retiró la iniciativa para corregirla, pues cree que se mal entendió su intención de proteger la reputación de las personas.

Esto es lo que se ve en el video contra Claudia Sheinbaum que fue creado con Sora 2 de OpenAI

El video creado con Sora 2 muestra la presunta detención de una mujer en lo que parece ser las calles de la CDMX, mientras que varias personas observan la situación.

La mujer señala que su detención es “ridícula” mientras que el policía intenta ponerle las esposas.

El policía le señala que su detención es por publicar memes y burlas contra la presidenta y es una falta grave de acuerdo con la ley.

El video de 10 segundos finaliza con la mujer señalando que solo eran chistes y no le podían hacer eso.

Aunque el video muestra una marca de agua que deja claro que fue realizado con Sora de OpenAI, muchas personas pensaron que fue real.

Por lo que se generaron varias reacciones en contra de Claudia Sheinbaum, sin embargo varios usuarios no dudaron en aclarar que todo se trataba de inteligencia artificial.

Incluso pidieron que se especifique en la descripción que se trató de un video creado por Sora 2 de OpenAI para evitar confusiones.