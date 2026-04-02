Emmanuel Macron reveló la primera demostración real de criptografía con ADN, pues se dio a conocer que científicos franceses y japoneses cifraron y descifraron un documento completo usando está información genética.

“Este logro abre nuevas perspectivas para la protección de las telecomunicaciones sensibles y, de forma más general, para el uso del ADN como nuevo medio de información y almacenamiento.” Emmanuel Macron

De acuerdo con el anunció, los científicos utilizaron secuencias sintéticas de bases nitrogenadas del ADN (A, T, C, G), las cuales fueron sintetizadas y leídas mediante una secuenciación.

El ADN es utilizado para generar claves seguras para encriptación

Tal y como reveló el presidente de Francia, Emanuel Macron, el presenció una demostración en vivo en el laboratorio LIMMS de la Universidad de Tokio el pasado 1 de abril.

Emmanuel Macron revela en un comunicado la nueva tecnología del ADN como llave de encriptación y cifrado (@EmmanuelMacron / X)

En donde equipos de Francia del ESPCI Paris PSL - CNRS, la Universidad de Limoges y el IMT Atlantique, así como de Japón del LIMMS de la Universidad de Tokio, convirtieron datos digitales en secuencias reales de ADN.

Pues esta nueva tecnología combina biotecnología y criptografía para generar claves seguras de forma física usando las secuencias de ADN (A-T-C-G) usándolas como clave para encriptar y luego descifrar un documento entero.

“Con tan solo unos gramos, podríamos almacenar de forma permanente el equivalente a los datos de un centro de datos con un consumo energético extremadamente bajo. Enhorabuena a los equipos por este importante avance en la intersección de la biotecnología y la seguridad de las telecomunicaciones.” Emmanuel Macron

Lo cual ha superando limitaciones de métodos matemáticos tradicionales y demostrando el potencial de almacenamiento del ADN, pues solo con unos pocos gramos equivalen a un data center entero.

Asimismo se reveló que este tipo de encriptación con ADN, tiene una durabilidad de cientos de miles de años y consumo energético mínimo, abriendo vías para ciberseguridad sensible y archivos ecológicos a largo plazo.