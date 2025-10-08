OpenAI lanzó Sora 2, su modelo más avanzado de generación de video con inteligencia artificial. A continuación, te decimos el paso a paso para usarla en México.
Con Sora 2 también llegó una aplicación social al estilo de TikTok, donde los usuarios podrán crear, compartir o mezclar los videos que se han creado a partir de este modelo de IA.
Paso a paso para usar Sora 2 de OpenAI en México
Aunque por el momento Sora 2 se encuentra en fase de prueba y solo está disponible en Estados Unidos y Canadá a través de invitación, te decimos cómo podrás usarla en México.
Este generador de videos con inteligencia artificial cuenta con su versión web y aplicación para iPhone.
Este es el paso a paso de cómo acceder a Sora 2 y empezar a utilizarla para crear un video a través de descripciones de texto:
- Accede a la página sora.chatgpt.com
- Inicia sesión con una cuenta que ya tengas para ChatGPT o Sora 1
- En caso de que seas nuevo usuario, podrás registrarte y completar tu perfil
- Escribe el código de invitación
- Abajo te aparecerá el campo de escritura donde podrás escribir el prompt para pedirle a Sora 2 que genere un video
- Da clic en enviar, el video se añadirá a borradores
- Si pulsas sobre él, Sora 2 te dirigirá a una previsualización del video, la descripción y opciones para descargarlo
- Da clic en el botón Post para que se publique el video en la red social de Sora 2
- Podrás ir mejorando tu prompt para que el video tenga más acciones
- En la aplicación móvil de Sora 2 aparecerá la opción de Cameo, en la que podrás añadir tu rostro y voz para crear videos
¿Cuándo llegará Sora 2 a México?
Hasta el momento, OpenAI no ha anunciado la llegada de Sora 2 a México ni a ningún otro país fuera de Estados Unidos y Canadá.
Si no consigues una invitación, puedes acceder a la web de Sora 2 y al iniciar sesión te aparecerá la opción que se te notifique cuando se abran los accesos.
De esta manera, cuando llegue a México recibirás una notificación con el código de invitación.
Los usuarios de pago tendrán prioridad al momento de recibir acceso.
OpenAI señaló que espera completar su expansión por Estados Unidos y Canadá lo más pronto posible, para poder llegar a otros países.