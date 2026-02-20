YouTube es oficialmente la plataforma de video en internet más popular y que genera más dinero, incluso más que la propia Netflix.

El último reporte indica que tan solo en 2025, YouTube tuvo ingresos por más de 60 mil millones de dólares, superando ampliamente a Netflix.

YouTube (YouTube)

YouTube generó más ingresos que Netflix en 2025

En su reporte anual, Google dio a conocer que YouTube ingresó más de 60 mil millones de dólares en 2025, superando los 45 mil millones de dólares declarados por Netflix.

En el caso de YouTube, estos ingresos fueron por publicidad y suscripciones pagadas; mientras que Netflix solo contabiliza el pago de cuentas en todos sus planes.

Aunque Netflix también cuenta con publicidad en su plataforma, esta no tiene tanto empuje como lo tiene en YouTube, de ahí que no haya generado los mismos ingresos.

La ventaja de YouTube, en cuestión de publicidad, es que al ser de acceso “gratuito”, los comerciales tienen más alcance que en Netflix.

De ahí que marcas prefieran pagar por un spot de unos segundos a varios minutos en el servicio de Google, en lugar de algo más limitado como es la plataforma de streaming.

Netflix Logo (Unsplash)

Netflix ha señalado que sus verdaderos competidores son plataformas como YouTube

Recientemente Ted Sarandos, CEO de Netflix, declaró que para el servicio la competencia eran plataformas como YouTube o TikTok.

Si bien esto era como una manera de justificar la compra de Warner Bros. por parte de Netflix, también es un indicativo de lo que pasa con YouTube.

A pesar de los intentos de plataformas de streaming, YouTube sigue siendo el servicio de video preferido por las personas en todo el mundo debido a su versatilidad y accesibilidad.

Mientras que con Netflix siempre se tiene que pagar una suscripción, YouTube te permite acceder al contenido gratis, a costa de ver algunos comerciales.

Sin olvidar que da más contenido dedicado a las personas, contrario a las plataformas de streaming, que todo está cerrado a su catálogo.