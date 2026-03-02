Como cada inicio de año, empiezan a surgir los primeros rumores acerca del iPhone 18, la nueva generación de smartphones de Apple.

Aunque no son tan sustanciales como se esperan, estos rumores del iPhone 18 nos hablan un poco de su diseño en cuanto a los colores y la isla dinámica.

Nuevos colores e isla dinámica para el iPhone 18

De acuerdo con Mark Gurman de Bloomberg, el iPhone 18 contará con una isla dinámica reducida, lo cual modificará bastante la manera en que se reciben las notificaciones.

Debido a la reducción de la isla dinámica del iPhone 18, el sensor de reconocimiento facial se situará debajo de la pantalla.

Además que la cámara frontal reducirá su tamaño, apostando por un diseño más limpio que en generaciones anteriores del dispositivo.

Por otra parte, también mencionó que contará con nuevos colores, aunque no ahondó en estos como tal.

No obstante se habla de algunos regresos como el rojo o el rosa de generaciones anteriores, así como el dorado que fue bastante solicitado en su momento.

Además de los tradicionales como el gris espacial, que ya es un sello de la marca y uno de los más solicitados por los usuarios fieles a la misma.

El iPhone 18 también contará con una nueva batería

Otra cosa que revelaron los rumores del iPhone 18, es que contará con una batería mejorada, la cual le daría más autonomía al smartphone.

Se habla que el iPhone 18 contará con una batería de 5200 mAh, más grande que la actual de 5088 mAh, lo cual implica que debería de almacenar más energía para el equipo.

Esto es muy importante, pues históricamente se ha acusado a Apple de fabricar dispositivos cuya batería se descarga muy rápido y se tiene que cargar constantemente.

Reiteramos que todos estos son rumores, no sabremos la verdad hasta septiembre de este 2026, cuando se libere toda la información oficial en la conferencia de Apple.