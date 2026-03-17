Llegaron los AirPods Max 2, por lo que te revelamos su precio y fecha de lanzamiento en México.

Apple reveló los AirPods Max 2, sus nuevos auriculares de diadema con una mejorada cancelación de ruido y herramientas de inteligencia artificial.

Este es el precio de los AirPods Max 2

Si te interesan los AirPods Max 2, acá te damos cuánto cuestan los audífonos de Apple.

El precio de los AirPods Max 2 es de 12 mil 999 pesos. No obstante, se pueden adquirir en hasta 18 meses sin intereses de 722.17 pesos con tarjetas bancarias participantes.

Los colores disponibles de los AirPods Max 2 son:

Azul

Morado

Medianoche

Blanco estelar

Naranja

AirPods Max 2: precio y fecha de lanzamiento en México (Apple)

Con una Cancelación Activa de Ruido 1.5 veces más que el modelo anterior, los AirPods Max 2 buscan mejorar la experiencia sonora de los usuarios de Apple.

Además, cuentan con Audio Adaptativo y Modo Ambiente, además de audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza.

Otra característica de los nuevos audífonos de Apple es su “audio lossless” y su ultrabaja latencia mediante USB-C.

Así como su traducción en vivo, aislamiento de voz e interacciones con Siri y también una autonomía de 20 horas de audio con una sola carga.

Igualmente, los AirPods Max2 cuentan con una función de control remoto de la cámara.

Con ella, el usuario puede pulsar la corona digital de los auriculares para tomar una foto en el iPhone o iPad, la herramienta incluso deja usar una grabación.

Fecha de lanzamiento en México de los AirPods Max 2

Apple ya anunció la fecha de lanzamiento en México de los AirPods Max 2; los audífonos se podrán pedir a partir del 25 de marzo.

Sin embargo, estarán disponibles solo a principios del mes de abril 2026.

Eso significa que tendrás la oportunidad de reservarlos desde marzo aunque tu pedido llegará unas semanas después.