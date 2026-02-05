En un giro inesperado, si pensamos en lo ocurrido en 2025; Apple le dará prioridad a los iPhone de gama alta para este 2026, dejando de lado las opciones estándar.

Reportes indican que Apple presentará por primera vez solo opciones premium de su próximo iPhone, mandando los equipos de “bajo costo” al próximo año.

iPhone 17 Pro Max (Cortesía)

Apple presentará tres iPhone de gama alta y ninguno estándar en 2026

De acuerdo con Nikkei, Apple dejará atrás la apuesta por los modelos tradicionales o de bajo costo, en favor de traer tres iPhone premium para 2026.

En su tradicional conferencia de septiembre, Apple presentaría estos tres modelos de iPhone premium; dos con cámaras y pantallas de gama alta, y un dispositivo plegable.

Todos con un alto costo para el consumidor; pero que representarían al apuesta de la compañía para aquellos que buscan smartphones de alto valor.

Por su parte, el iPhone estándar de esta generación sería retrasado hasta 2027, llegando posiblemente en la primera mitad del próximo año, como la “opción barata”.

Aunque no se menciona explícitamente, esto hace pensar que el modelo “Air”, que era el introductorio a la marca, será descartado tras su llegada en 2025.

¿Por qué Apple apostará por los iPhone de gama alta?

Según el mismo informe, Apple quiere dejar de lado la opción estándar del iPhone en 2026 para así optimizar recursos tras la subida de precios en los componentes, como los chips y memoria RAM.

Al presentar solo opciones premium del iPhone, se aseguran de no gastar componentes en modelos con un margen menor de ingresos, así cubrirían más rápido el costo de producción.

Una vez que tengan buenos ingresos de los equipos de gama alta, se pueden concentrar en los estándar, pues estos ya operarían con un margen de error más holgado.

De ahí que tampoco se piense en un modelo “Air”, pues este no fue tan bien recibido como se esperaba y significaría también un gasto inútil.