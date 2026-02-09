Apple sorprendería con el lanzamiento del iPhone 17e este mes del 2026.

En un movimiento sorpresa, Apple habría adelantado el anuncio de un nuevo iPhone.

En este mes Apple lanzaría el iPhone 17e

De acuerdo con filtraciones, Apple lanzaría el iPhone 17e para el 19 de febrero de 2026 en una nota de prensa en la Apple Store.

Aunque se esperaba que el dispositivo fuera revelado en primavera, Apple ha decidido sorprender, ya que el dispositivo está listo.

iPhone 17e (Apple)

La estrategia responde a los planes de Apple de anunciar un dispositivo anual, por lo que estamos a nada de conocer el nuevo iPhone 17 e de Apple.

En cuanto a su precio, se espera que el dispositivo tenga un costo similar al iPhone 16e, que en México se vende desde los 14 mil 999 pesos.

¿Qué características tendrá el iPhone 17e?

El iPhone 17e, de acuerdo con los rumores tendría algunos cambios respecto al modelo anterior, aunque no serían muchos.

En cuanto a su estética, esta sería similar a la del iPhone 16e, ya que Apple no haría modificaciones en la pantalla ni en la parte posterior del celular.

De acuerdo con las filtraciones de insiders y portales especializados, las características del iPhone 17e son:

Tecnología MagSafe: Apple añadiría imanes en la parte trasera del iPhone 17e para hacerlo compatible con el cargador, el dispositivo contaría con velocidad de carga inalámbrica de 25 W

Modificaciones en la cámara delantera: se espera que el iPhone 17e incluya un sensor para la tecnología Center Stage

Mejoras en la conectividad: se le añadirá el chip A19, además de chips CX1 y N1 para tener mejor rendimiento en las conexiones Bluetooth y WiFi

Pantalla delantera con notch y marcos planos