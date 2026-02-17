Apple confirmó que realizará un evento de lanzamientos el 4 de marzo y anticipó dispositivos renovados en las próximas semanas. La compañía convocó a medios en varias ciudades.
El fabricante del iPhone invitó a encuentros presenciales en Nueva York, Shanghái y Londres, describiéndolos como una “experiencia”. El formato sugiere una presentación más discreta que en Cupertino, California.
Dispositivos que Apple presentaría el 4 de marzo
De acuerdo con Bloomberg News, Apple planea lanzar nuevas MacBook Pro y MacBook Air durante el primer semestre de 2026, además de:
- iPhone 17e
- iPad Air M4
- MacBook Pro M5
- MacBook con procesador A18
Los reportes también mencionan una MacBook económica disponible en varios colores, orientada a estudiantes y usuarios generales que buscan una alternativa más accesible dentro del ecosistema.
En el segmento de tabletas, la compañía prepararía nuevos modelos de iPad con mejoras de rendimiento y eficiencia, reforzando su presencia en educación y productividad.
Otro de los dispositivos esperados es el iPhone 17e, actualización del smartphone de gama media de Apple que integraría ajustes técnicos y optimizaciones de software.
La invitación enviada no detalla si habrá transmisión en línea, práctica adoptada desde 2020 tras los cambios derivados de la pandemia de COVID-19.
El formato presencial en 3 ciudades apunta a una estrategia segmentada para mercados clave, manteniendo expectativa global sin replicar los eventos masivos tradicionales.
Con estos 4 anuncios potenciales, Apple buscaría fortalecer ventas en 2026 y consolidar su calendario de lanzamientos para el primer semestre.