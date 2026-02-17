Apple confirmó que realizará un evento de lanzamientos el 4 de marzo y anticipó dispositivos renovados en las próximas semanas. La compañía convocó a medios en varias ciudades.

El fabricante del iPhone invitó a encuentros presenciales en Nueva York, Shanghái y Londres, describiéndolos como una “experiencia”. El formato sugiere una presentación más discreta que en Cupertino, California.

Dispositivos que Apple presentaría el 4 de marzo

De acuerdo con Bloomberg News, Apple planea lanzar nuevas MacBook Pro y MacBook Air durante el primer semestre de 2026, además de:

iPhone 17e

iPad Air M4

MacBook Pro M5

MacBook con procesador A18

Los reportes también mencionan una MacBook económica disponible en varios colores , orientada a estudiantes y usuarios generales que buscan una alternativa más accesible dentro del ecosistema.

Entradas de una MacBook Pro. (Internet)

En el segmento de tabletas, la compañía prepararía nuevos modelos de iPad con mejoras de rendimiento y eficiencia, reforzando su presencia en educación y productividad.

Otro de los dispositivos esperados es el iPhone 17e, actualización del smartphone de gama media de Apple que integraría ajustes técnicos y optimizaciones de software.

La invitación enviada no detalla si habrá transmisión en línea, práctica adoptada desde 2020 tras los cambios derivados de la pandemia de COVID-19.

El formato presencial en 3 ciudades apunta a una estrategia segmentada para mercados clave, manteniendo expectativa global sin replicar los eventos masivos tradicionales.

Con estos 4 anuncios potenciales, Apple buscaría fortalecer ventas en 2026 y consolidar su calendario de lanzamientos para el primer semestre.