Cada mes, WhatsApp da a conocer los modelos de celulares que se quedarán sin el servicio, el inicio de 2026 no será la excepción.

24 celulares de todas las marcas se quedarán sin WhatsApp desde el primer día de 2026, aquí te diremos cuáles serán los modelos que ya no contarán con la aplicación a partir del 1 de enero.

WhatsApp (Unsplash)

Celulares que se quedarán sin WhatsApp en enero 2026

En total, habrá 24 modelos de celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de enero de 2026; aquí te dejamos la lista completa por marca:

Apple:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy J2

LG:

Optimus L3

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F5

Motorola:

Moto G (1.ª generación)

Moto E (1.ª generación)

Sony:

Xperia Z2

Xperia Z3

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

También modelos de HTC se quedarán sin WhatsApp el 1 de enero de 2026; sin embargo, no se menciona específicamente los celulares que perderán el soporte, solo que serán aquellos que no hayan recibido actualizaciones en el último año.

¿Por qué estos celulares se quedarán sin WhatsApp en 2026?

Todos estos modelos de celulares se quedarán sin WhatsApp el 1 de enero de 2026, debido a que son equipos obsoletos, los cuales ya no se pueden actualizar.

El sistema operativo de todo estos celulares ya no soporta las nuevas actualizaciones de WhatsApp, de ahí que Meta haya decidido dejarlos sin soporte para inicios de 2026.

Quienes se queden sin el servicio no podrán enviar ni recibir mensajes a través de la aplicación móvil; aunque si la tienen en algún otro dispositivo o computadora, podrán hacer uso de ella.

Si quieres mantener activo tu WhatsApp en celular, lo único que puedes hacer es conseguir un modelo más reciente, de no más de 5 generaciones, por lo menos.

Lo cual asegura que mantengas actualizada la aplicación por varios años más.