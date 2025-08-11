Los nuevos HONOR 400 y HONOR 400 Pro, smartphones potenciados con inteligencia artificial funcional, son capaces de subir de nivel tus próximas vacaciones.
Como si las características del HONOR 400 y HONOR 400 Pro fueran poca cosa, la marca de tecnología les puso cupón de descuento para las compras en línea.
Luego de llevar a los smartphones al límite en pruebas de campo en Sint Maarten, te compartimos lo mejor de su cámara y funciones de inteligencia artificial.
Lo que debes saber del HONOR 400 para comprarlo con cupón de descuento
La isla de Sint Maarten fue el lugar ideal para poner a prueba el nuevo HONOR 400, que ya puedes comprar en línea y hasta con cupón de descuento:
- Precio del HONOR 400: 10 mil 499 pesos
La página oficial de HONOR México te ofrece en la compra del smartphone un par de regalos con valor de 6 mil pesos en total:
- HONOR Choice Headphones con precio de mil 999 pesos
- HONOR Watch 5 con precio de 3 mil 999 pesos
Además de garantías extendidas y gratuitas directamente con la marca:
- 12 meses de garantía en protección contra daños por agua
- 24 meses de garantía en protección de batería
- 12 meses de garantía en protección de pantalla
El HONOR 400 quiere conquistar al mercado de México estas vacaciones de verano con sus características y funciones de inteligencia artificial bastante competitivas.
Además del Superzoom con IA, el borrador IA y expansión de imágenes con IA, el nuevo smartphone tiene garantía contra daños por agua.
Para comprobarlo, el Parque de Esculturas Submarinas de Sint Maarten, Under SXM, sirvieron para sumergir el nuevo HONOR 400 en una aventura de snorkel.
Como la garantía promete, el HONOR 400 no tuvo dificultades para tomar fotografías panorámicas y con uso de zoom bajo el agua.
El nuevo HONOR 400 Pro tiene cupón de descuento y características difíciles de superar
El HONOR 400 Pro no se quedó atrás en las pruebas de resistencia y uso de inteligencia artificial en la isla de Sint Maarten.
Además, el precio en línea tiene un cupón de descuento de 4 mil pesos que deja al HONOR 400 Pro en:
- Precio del HONOR 400 Pro: 15 mil 999 pesos
La página oficial de HONOR México te ofrece en la compra del smartphone un par de regalos con valor de 10 mil pesos en total:
- HONOR Choice Headphones con precio de mil 999 pesos
- HONOR Watch 5 con precio de 3 mil 999 pesos
- HONOR Earbuds Open con precio de 3 mil 999 pesos
Además de garantías extendidas y gratuitas directamente con la marca:
- 12 meses de garantía en protección contra daños por agua
- 24 meses de garantía en protección de batería
- 12 meses de garantía en protección de pantalla
El HONOR 400 Pro quiere competir entre los smartphones de gama alta en el mercado mexicano con sus funciones de inteligencia artificial.
Además de las características de la cámara, el celular —así como toda la HONOR 400 Series— cuenta con la función de imagen a video.
La cual le da vida a tus fotografías sin necesidad de descargar una app externa o entrar a una página web.
Con un solo clic podrás animar cualquier imagen y hacerla un video corto o gif.
El We Culture: Caribbean Carnival History & Culture de Sint Maarten, así como un recorrido por los murales de Philipsburg, sirvieron para probar esta función del HONOR 400 Pro.