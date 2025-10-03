HONOR anunció la apertura de su primera ALPHA Store en Shenzhen Bay MixC, China, siendo un “centro de innovación de vida inteligente impulsada por inteligencia artificial” que muy pronto llegará a Latinoamérica.

La llegada de la HONOR ALPHA Store a Latinoamérica será un hito y afianzará el estatus de marca en la región, la cual —han señalado— es una de las de mayor crecimiento.

HONOR Alpha Store (HONOR)

¿Cuándo llegará la HONOR ALPHA Store a Latinoamérica?

De momento, no hay detalles de cuándo llegará la HONOR ALPHA Store a Latinoamérica, aunque se espera que no tarde mucho, viendo el buen recibimiento de la marca en la región.

Posiblemente veamos la HONOR ALPHA Store en Latinoamérica entre 2026 y 2027, aunque tendremos que esperar a un anuncio oficial para saber más al respecto de esta iniciativa.

Por su parte, la tienda en Shenzhen Bay MixC ha sido señalada como “la manifestación física del compromiso de HONOR con un ecosistema de IA abierto”, siendo parte del tan comentado ALPHA Plan.

Presenta un entorno abierto y relajante, que combina la tecnología avanzada con un diseño centrado en el ser humano, gracias a la implementación de diversos elementos de inteligencia artificial.

Como ejemplo está la zona de experiencia, con dispositivos de última generación que están cuidadosamente organizados para demostrar cómo la IA mejora la vida diaria; desde viajes inteligentes, hasta entretenimiento.

HONOR Alpha Store (HONOR)

La HONOR ALPHA Store presenta las aplicaciones de la inteligencia artificial en la vida

La HONOR ALPHA Store se destaca por mostrar las aplicaciones de la inteligencia artificial en la vida diaria, muestra de ello es YOYO, el asistente IA de HONOR.

En la HONOR ALPHA Store, los asistentes pueden interactuar con este asistente de inteligencia artificial; entre otras cosas, YOYO puede planificar tu próximo viaje con itinerario hasta recomendar un restaurante que se adapte a tus gustos.

Otro punto destacado es el AI Inspiration Café, un espacio social diseñado para que tecnólogos, creadores y visitantes conecten mediante un café e intercambien ideas.

Se espera que en su llegada a Latinoamérica, la tienda de HONOR cuente con varias de estas experiencias de inteligencia artificial, las cuales son muy solicitadas en la región actualmente.