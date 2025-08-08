La aventura para probar el HONOR 400 Pro en St. Maarten, comenzó con una subida lenta pero firme.

A continuación, te contamos cómo vivió SDPnoticias la experiencia del teleférico de Rainforest Adventure Park, en St. Maarten, una de esas experiencias que no se olvidan fácilmente.

HONOR 400 Pro en St. Maarten (Hazel Barrera / SDPnoticias)

El poderoso zoom con IA del HONOR 400 Pro se llevó al límite en St. Maarten

Desde el primer metro de ascenso, el teleférico de Rainforest Adventure Park en la selva de St. Maarten se abre paso bajo los pies.

Al mirar hacia arriba, el punto más alto de la isla —el Sentry Hill— se asoma entre nubes y palmeras.

La idea de ver todo St. Maarten desde las alturas suena prometedora, pero más aún lo es capturarlo todo con el HONOR 400 Pro.

HONOR 400 Pro en St. Maarten (Hazel Barrera / SDPnoticias)

Un smartphone que vino al recorrido no como un acompañante, sino como una herramienta creativa lista para ir más lejos que el ojo humano.

A medida que el teleférico subía, las vistas se expandían en todas direcciones. Desde una de las cabinas se podía ver el cruce entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico.

Así como el aeropuerto Princess Juliana en miniatura, y los cruceros flotando como juguetes sobre el agua.

Activamos el zoom digital avanzado del HONOR 400 Pro y la primera gran sorpresa apareció.

No solo se podían enfocar con nitidez detalles tan distantes como las pistas del aeropuerto o los barcos anclados en Philipsburg, sino que la cámara mantuvo la estabilidad incluso con el vaivén del teleférico.

El resultado capturando cada momento con el HONOR 400 Pro: Imágenes nítidas y vivas desde cientos de metros de altura.

Fotografía tomada sin zoom con HONOR 400 Pro desde St. Maarten (Hazel Barrera / SDPnoticias)

Fotografía tomada con zoom IA del HONOR 400 Pro desde St. Maarten (Hazel Barrera / SDPnoticias)

Ya en la cima, la vista de 360 grados invitaba a hacer panorámicas o encuadres amplios; algunas fotos salieron bien, pero en otras la escena quedó cortada o desequilibrada.

Fue entonces cuando la Expansión AI del HONOR 400 Pro hizo su parte.

Al detectar los bordes incompletos, el HONOR 400 generó de forma automática un fondo coherente que completó la imagen .

El cielo se prolongó, el mar se extendió y la montaña se redibujó, como si la escena hubiera sido capturada con un lente de gran angular. Todo, literalmente, con un toque.

Foto tomada con HONOR 400 Pro desde St. Maarten (Hazel Barrera / SDPnoticias)

Foto tomada con HONOR 400 Pro con expansión de imagen IA desde St. Maarten (Hazel Barrera / SDPnoticias)

Mientras bajábamos del teleférico y explorábamos los senderos del parque, capturamos otras tomas más cercanas.

Algunas se arruinaron por turistas pasando o señales que estorbaban el fondo. El Borrador AI solucionó eso en segundos.

Con solo marcar los elementos no deseados, el HONOR 400 Pro los eliminó y recompuso el entorno con precisión quirúrgica.

Lo que antes requería software de edición avanzado, ahora sucedía en segundos, sin salir de la galería.

Foto tomada con HONOR 400 Pro en St. Maarten (Hazel Barrera / SDPnoticias)

Foto tomada con Borrador IA del HONOR 400 Pro en St. Maarten (Hazel Barrera / SDPnoticias)

HONOR 400 Pro aprobó todas las pruebas de cámara en St. Maarten

La experiencia en el teleférico de Rainforest Adventure Park en la selva de St. Maarten fue mucho más que una actividad turística.

Fue la oportunidad perfecta para poner a prueba un dispositivo como el HONOR 400 Pro que no solo responde, sino que se adelanta.

Porque si algo quedó claro al subir a Sentry Hill, es que la tecnología puede ayudarte a mirar mejor, a componer mejor y a recordar con fidelidad lo que viviste desde las alturas.

El HONOR 400 y HONOR 400 Pro son smartphones con buena cámara y, además, aliados creativos y sofisticados para ver el mundo —incluso desde las alturas— con una nueva perspectiva, gracias a:

Zoom inteligente hasta 50x con inteligencia artificial

Elegante diseño

Capacidad de corregir imágenes en segundos

Mejores imágenes en tiempo real y con un clic